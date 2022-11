"พีพี-พีรณัฐ" คว้าที่ 3 ของโลก ปิดฉากศึกเวคบอร์ด-เวคสเก็ตชิงแชมป์โลก 2022

"พีพี" พีรณัฐ ฟักทองอยู่ คว้าที่ 3 โลก ในเวคบอร์ด รุ่นทั่วไปชาย มาครองได้สำเร็จ การแข่งขันเวคบอร์ด-เวคสเก็ต ชิงแชมป์โลก 2022 "Singha IWWF World Cable Wakeboard and Wakeskate Championships 2022" ด้าน "น้อง" ธัญชนก การสมมุติ ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน ผงาดที่สอง เวคบอร์ด รุ่นอาวุโส หญิง ขณะที่ "โชกุน" พิสิษฐ์ มหัทธนาจาตุภัทร คว้าอันดับ 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี ชาย และ "โถ่งโถง" ลดา หลิว ยึดอันดับ 3 รุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี หญิง ปิดฉากผลงานทีมไทยด้วยผลงาน 1 เหรียญเงิน กับ 3 เหรียญทองแดงการแข่งขันเวคบอร์ด-เวคสเก็ต ชิงแชมป์โลก 2022 รายการ "Singha IWWF World Cable Wakeboard and Wakeskate Championships 2022" ซึ่งสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอเตอร์สกีและเวคบอร์ดนานาชาติ (International Waterski & Wakebord Federation) หรือ IWWF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดแข่งขันที่สนามเอส ไทย เวคปาร์ค (ESC Thai wake park) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2565 มีนักกีฬาเวคบอร์ดและเวคสเก็ตระดับโลก และนักกีฬาทีมชาติไทย รวม 32 ประเทศ เข้าร่วมอย่างคับคั่งกว่า 300 คนล่าสุด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในวันสุดท้าย ในพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล โดยมี มร.โฆเซ อันโตนิโอ เปเรซ ประธานสหพันธ์เวคบอร์ดนานาชาติชาวสเปน คณะผู้บริหารจากสหพันธ์วอเตอร์สกีและเวคบอร์ดนานาชาติ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงในรอบชิงชนะเลิศ มีนักกีฬาไทย ผ่านเข้ารอบมาลุ้นแชมป์ รวมทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย ประเภทเวคบอร์ด รุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี หญิง ลดา หลิว กับ แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์, รุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี ชาย พิสิษฐ์ มหัทธนาจาตภัทร กับ นิโคลัส สโตนคิง, รุ่นอาวุโส หญิง (อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป) ธัญชนก การสมมุติ กับ อนงนาฏ นาคปาน, รุ่นมาสเตอร์ หญิง (อายุมากกว่า 30 ปี) ศีรสินธุ์ ขำกล่อม, รุ่นมาสเตอร์ ชาย (อายุมากกว่า 30 ปี) พิรัฐพงศ์ กิตติวีระภัค และรุ่นทั่วไป ชาย พีรณัฐ ฟักทองอยู่ และประเภทเวคสเก็ตรุ่นเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี ชาย ตุนณ์ณภี กิตติพยัคฆ์สำหรับไฮไลต์ของนักกีฬาไทย อยู่ที่รุ่นใหญ่สุด รุ่นทั่วไป หรือ รุ่นโอเพ่น ชาย "พีพี" พีรณัฐ ฟักทองอยู่ หนึ่งเดียวของไทยที่ทะลุเข้ามาแข่งขันในรอบไฟนอล โชว์ลีลายอดเยี่ยม ทำไป 70.00 คะแนน คว้าอันดับที่สามมาครองได้สำเร็จ โดยแชมป์เป็นของ แม็กซ์ ไมล์ด จากเยอรมนี ทำได้ 87.00 คะแนน และ อันดับ 2 ราฟาเอล ตรินิแดด ชาวฟิลิปปินส์ ทำได้ 85.67 คะแนนด้านประเภทเวคบอร์ด รุ่นอาวุโส หญิง (อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป) ปรากฏว่า "น้อง" ธัญชนก การสมมุติ โชว์ลีลาทำได้ 64.00 คะแนน คว้ารองแชมป์มาครองได้สำเร็จ ส่วนแชมป์รุ่นนี้เป็นของ เอลซ์เบียตา นิตส์เซ จากโปแลนด์ ทำได้ 82.00 คะแนน อันดับ 3 เจียนนา ตอร์เร จากฟิลิปปินส์ ทำได้ 48.33 คะแนน ส่วน "ตุ๊ก" อนงนาฏ นาคปาน จบอันดับ 4 ทำได้ 41.67 คะแนนขณะที่ รุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี ชาย แชมป์เป็นของ แยน-ลูกา ชูลซ์ จากเยอรมนี ทำได้ 74.33 คะแนน อันดับ 2 อีธาน เบอร์โตกัล ทำได้ 60.67 คะแนน อันดับ 3 "โชกุน" พิสิษฐ์ มหัทธนาจาตุภัทร ทำได้ 58.33 คะแนน ส่วน "นิค" นิโคลัส สโตนคิง จบอันดับ 5 ทำได้ 35.33 คะแนนส่วนรุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี หญิง แชมป์เป็นของ โลวา แวนคัสเซม จากเบลเยียม ทำได้ 67.33 คะแนน อันดับ 2 ซอนยา โซสตรอม จากสวีเดน 65.33 ทำได้ คะแนน อันดับ 3 "โถ่งโถง" ลลดา หลิว ทำได้ 64 คะแนน ส่วน "แพรพิมพ์" แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ ทำได้ 59.33 คะแนน จบอันดับ 6ส่วนผลรุ่นอื่นๆ ของนักกีฬาไทย มีดังนี้ ประเภทเวคบอร์ด รุ่นมาสเตอร์ หญิง (อายุมากกว่า 30 ปี) "นุ้ย" ศีรสินธุ์ ขำกล่อม คว้าอันดับ 4 ทำได้ 52.67 คะแนน แชมป์รุ่นนี้เป็นของ แม็กซิน ซาพูเล็ตต์ จาดเนเธอร์แลนด์ ทำได้ 80.33 คะแนน, รุ่นมาสเตอร์ ชาย (อายุมากกว่า 30 ปี)"เจ" พิรัฐพงศ์ กิตติวีระภัค ทำได้ 33.67 คะแนน จบอันดับ 6 ส่วนแชมป์รุ่นนี้เป็นของ ดาเนียล เฟตซ์ จากออสเตรีย ทำได้ 69.00 คะแนนประเภทเวคสเก็ต รุ่นเยาวชน อายุต่ำกว่า 18 ปี ชาย แชมป์เป็นของ แม็กซ์ อัลฟองส์ เคลเลอร์ จากเยอรมนี ทำได้ 76.00 คะแนน อันดับ 2 อเลสซานโดร ดิกอสติโน จากอิตาลี ทำได้ 71.33 คะแนน อันดับ 3 คามิลล์ ชาร์รุด จากฝรั่งเศส ทำได้ 59.67 คะแนน ส่วน "โมตุน" ตุนณ์ณภี กิตติพยัคฆ์ ได้อันดับ 4 ทำได้ 54.00 คะแนน พลาดคว้าเหรียญรางวัลสรุปศึกเวคบอร์ด-เวคสเก็ต ชิงแชมป์โลก 2022 "Singha IWWF World Cable Wakeboard and Wakeskate Championships 2022" นักกีฬาไทย คว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน กับ 3 เหรียญทองแดงส่วน "น้อง" ธัญชนก การสมมุติ กล่าวว่า รู้สึกดีใจแทนคนไทย ที่มีแมตช์ระดับโลกมาจัดแข่งขันที่ประเทศไทย ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้น ดีใจและภูมิใจ ที่ได้อยู่ในทีมชาติไทย ส่วนภาพรวมของการแข่งขันถือว่าดีมากๆ นักกีฬาเองก็ได้รู้จักกัน ส่วนผลงานที่ได้อันดับ 2 ของโลก ก็ดีใจมากๆ ค่ะ อยากให้วงการเวคบอร์ดของไทยพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป และอยากฝากถึงน้องๆ เยาวชนที่สนใจก็สามารถเข้ามาได้เลย อย่างในกรุงเทพฯ มีบึงหรือสนามให้เล่นจำนวนมาก แต่ละที่จะมีคนแนะนำและฝึกสอนการเล่นให้ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทางสิงห์ คอร์เปอเรชั่นฯ รวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนให้มีการแข่งขันระดับโลกในครั้งนี้ขณะที่ "น้องโชกุน" พิสิษฐ์ มหัทธนาจาตุภัทร กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้น ภูมิใจและดีใจมากที่คว้าอันดับ 3 ของโลกมาได้สำเร็จ แต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ตนเองก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก ผ่านอุปสรรคมาเยอะมาก เพราะมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและหลัง แต่ก็สู้เต็มที่ ไม่เคยคิดยอมแพ้แต่อย่างใด"ผมเล่นกีฬาเวคบอร์ดมาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ เพราะเพื่อนชวนมาเล่น เลยชอบมากเพราะเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียว แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เป้าหมายในอนาคตผมอยากจะคว้าแชมป์รายการระดับนานาชาติให้ได้สักครั้ง ส่วนความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ที่ส่งเสริมสนับสนุนมาตลอด ที่ลืมไม่ได้คือสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ที่จัดแข่งขันรายการระดับโลก ถือเป็นเวทีที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสแสดงฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกีฬาระดับโลก เพื่อที่จะพัฒาศักยภาพของตัวเองต่อไปทางด้าน "น้องโถ่งโถง" ลลดา หลิว นักเวคบอร์ดหญิงทีมชาติไทย ลูกครึ่งไทย-มาเลเซีย กล่าวว่า หนูเล่นกีฬาชนิดนี้มาประมาณ 2-3 ปี เป็นกีฬาที่เล่นแล้วสนุก คลายเครียดได้ การได้อันดับ 3 ของโลก ก็ดีใจมากค่ะ ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ จากนี้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆ เพื่อพัฒาฝีมือ อยากได้แชมป์โลกสักครั้ง แชมป์รุ่นไหนก็ได้ค่ะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ตลอดจน "สิงห์" ที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาไทยทุกคนเป็นอย่างดีด้วยค่ะขณะเดียวกัน ได้เกิดเรื่องฮือฮาในระหว่างการแข่งขันครั้งนี้ เมื่อ เดล ครอสลีย์ นักเวคบอร์ดหนุ่มจากสหราชอาณาจักร ได้ทำเซอร์ไพร้ส์ครั้งใหญ่ เมื่อคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ท่ามกลางเสียงไชโยโห่ร้องของเพื่อนนักกีฬาที่ต่างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง