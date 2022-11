ขุนพลนักบิด R-Series ฟอร์มแรง ยึดโพเดี้ยม เก็บแต้มลุ้นแชมป์ประจำปี!! ศึก OR BRIC Super Bike 2022 สนามที่ 4

เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายกับเกมการชิงความเป็นเจ้าแห่งความเร็วของเมืองไทย รายการ OR BRIC Super Bike 2022 สนามที่ 4 ที่จัดขึ้น ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยขุนพลนักบิด R-Series ยกทัพลงทำการชิงชัยกันอย่างคึกคักในทุกรุ่นการแข่งขัน และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทะยานคว้าโพเดี้ยมและเก็บแต้มได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจนมีลุ้นตำแหน่งแชมป์ประจำปีกันอย่างถ้วนหน้าสำหรับเรซแรกของสนามนี้ เปิดประเดิมโดยไล่เรียงจากรุ่นใหญ่ลงไปถึงรุ่นเล็กกันด้วยรุ่น SuperBike 1000 ซีซี (SB1 Pro, SB1) ซึ่งนักแข่งซุป อนุชา นาคเจริญศรี #10 สังกัดทีม Yamaha Bridgestone Anucha Racing Team กระชากคันเร่งรถแข่ง YZF-R1 ขับเคี่ยวกับคู่แข่งแบบสุดมันส์ ก่อนทะยานขึ้นโพเดี้ยมอันดับที่ 2 รุ่น SB1 Pro พร้อมเก็บแต้มสะสมรั้งอยู่ในอันดับที่ 2 และยังมีโอกาสลุ้นตำแหน่งแชมป์ประจำปีได้ในเรซสุดท้ายส่วนในรุ่น SB1 ต่อศักดิ์ นวลสาย #56 จากทีม ที เอ็น พี มอเตอร์สปอร์ต ก็สามารถโชว์ฟอร์มการขับขี่ได้อย่างดุดัน ก่อนทะยานคว้าชัยชนะอันดับที่ 1 ทำคะแนนสะสมขยับเข้าใกล้ผู้นำอย่าง พุทธินัฐ สินทรัพย์ #9 จากทีม Pakero Bridgestone Racing Yamaha ตามเข้าเส้นชัยมายืนโพเดี้ยมในอันดับที่ 2 ส่งผลให้ทั้งคู่ต้องไปตัดสินแย่งตำแหน่งแชมป์ประจำปีกันในเรซสุดท้ายส่วนรุ่น SuperBike 1000 ซีซี SB3 ปัญจทรัพย์ ทองน่วม #13 สังกัดทีม Yommy PRS ครูกันใจดี Racing Team นักแข่ง R-Series ที่ใช้รถแข่ง YZF-R1 ลงทำการแข่งขัน สามารถขับเคี่ยวกับคู่แข่งได้อย่างสูสีก่อนจะทะยานเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 2 ยืนโพเดี้ยมได้สำเร็จอีกครั้ง พร้อมทั้งเก็บคะแนนสะสมเพิ่มอีกรั้งจ่าฝูงก่อนลงทำการชิงชัยในเรซสุดท้ายด้วยแต้มที่นำห่างอยู่ 8 คะแนน มีโอกาสคว้าตำแหน่งแชมป์ประจำปีได้เป็นอย่างมากตามมาด้วยรุ่น Super Stock 1000 ซีซี ST1 สิรภพ พูลศรี #55 สังกัดทีม Yamaha PTT D.I.D. Bridgestone The Bell 55 เนรมิตหนังฟิล์ม earth Thailand สามารถควบ R1 คว้าโพเดี้ยมอันดับที่ 2 มาครองได้สำเร็จ พร้อมกับรั้งอันดับที่ 1 ของตารางคะแนนสะสม โดยมี เพชราวุธ เพชรช่วย #92 จากทีม Speed 800 Yuasa GP Racing Team ที่เข้าเส้นชัยมาในอันดับที่ 4 ตามหลังคะแนนสะสมเป็นอันดับที่ 2 โดยทั้งคู่ต้องชิงดำกันในเรซสุดท้ายเพื่อตำแหน่งแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้ส่วนรุ่น Super Stock 1000 ซีซี ST3 ธเนศร วนิศรกุล #47 นักบิดทีม Nexzter Moritech AVRP Racing ที่ใช้รถแข่ง Yamaha YZF-R1 ลงสนามชิงชัยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทะยานเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 2 ยืนโพเดี้ยมได้สำเร็จ พร้อมกับทำคะแนนสะสมรั้งเป็นอันดับที่ 1 ทิ้งห่างคู่แข่งอยู่ 20 แต้ม ก่อนลงทำการแข่งขันในเรซสุดท้าย ซึ่งโอกาสลุ้นแชมป์ประจำปีค่อนข้างสดใสทีเดียวในรุ่น Super Sport 600 ซีซี (SS1 และ SS2 ) ที่ขุนพล R-Series ใช้รถแข่ง Yamaha YZF-R6 ลงสนามนั้น ผลปรากฏว่ารุ่น SS1 กฤตภัทร เขื่อนคำ #32 จากทีม Yamaha Hispeed และ นิติพงษ์ แสงสว่าง #33 ทีม Yamaha TS Racing Team สามารถคว้าโพเดี้ยมอันดับที่ 1 และ 2 มาครองได้ตามลำดับ โดยที่มี ธุรกิจ บัวผา #57 ทีม Yamaha Hispeed คว้าอันดับที่ 4 แต่ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมต่อไป โดยทั้ง 3 คนนี้ต่างก็ยังมีลุ้นตำแหน่งแชมป์ประจำปีได้ในเรซสุดท้ายส่วนในรุ่น SS2 สุทธิภัทร พัชรีธร #86 นักแข่งทีม Speed 800 Yuasa GP Racing Team ก็สามารถบิด R6 คว้าโพเดี้ยมอันดับที่ 1 มาครองได้สำเร็จเป็นเรซที่ 4 ติดต่อกัน โอกาสในการคว้าแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้ค่อนข้างสดใสแบเบอร์ทีเดียวในรุ่น SuperSport 400 ซีซี SS1 Pro รัฐพงศ์ บุญเลิศ #44 นักบิดสังกัดทีม Yamaha KYB IRC NB น้ำบาน โก๋ท่ามะกา โชว์ฟอร์มสุดเฉียบก่อนกระชากคันเร่งรถแข่ง YZF-R3 ทะยานเข้าเส้นชัยคว้าอันดับที่ 1 พร้อมกับทำคะแนนสะสมทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย พร้อมผงาดคว้า “แชมป์ประจำปี” ในรุ่นนี้เป็นที่แน่นอนแล้ว แม้จะเหลือการชิงชัยในเรซสุดท้ายก็ตามส่วนทางด้าน วัชรินทร์ ทับทิมอ่อน #25 นักบิดทีม Yamaha Hispeed ฟอร์มเดือดควบรถแข่ง YZF-R3 กดเวลาฟาสเทสต์แล็ป 1:48.349 นาทีต่อรอบ ก่อนทะยานเข้ารับธงตาหมากรุกเป็นคันแรกในการแข่งขันรุ่น SuperSport 400 ซีซี (SS1Pro, SS1, SS2) พร้อมกับคว้าอันดับที่ 1 ของรุ่น SuperSport 400 ซีซี SS1 ได้สำเร็จ รั้งคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่ 2 ตามผู้นำแค่เพียง 5 แต้ม พร้อมลงชิงดำลุ้นแชมป์ประจำปีในการชิงชัยเรซสุดท้ายปิดท้ายกันด้วยรุ่นเล็กอย่าง Sport Production 400 ซีซี SP-Junior ที่ขุนพลนักแข่ง R-Series ใช้รถแข่ง Yamaha YZF-R3 ในการชิงชัย ธีรเทพ ต้านชัง #20 จากทีม YAMAHA IRC D.I.D., วิทย์ ชลบุรี ธุรกิจ บัวผา #57 ทีม Yamaha Hispeed และ วรพรต ทองดอนเหมือน #54 ทีม Yamaha IRC D.I.D. สมาร์ทสปอร์ต K-Speed ลาดกระบัง สนองไซเคิลเรซ แม้จะไม่สามารถยืนโพเดี้ยมในการแข่งขันเรซแรกได้ แต่ยังสามารถเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรั้งอยู่ในอันดับที่ 2-3-4 ของตารางคะแนนสะสมตามลำดับ โดยตามหลังผู้นำคะแนนสะสมอยู่เพียง 3-4 คะแนนเท่านั้น ทำให้มีโอกาสลุ้นแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้ในเกมชิงดำเรซสุดท้ายเช่นกัน#YamahaThailandRacingTeam#RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits#YamahaRacing #No1RacingTeam