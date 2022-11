เลมอส สอย โรดริเกวซ ร่วงยก 3 คู่เอกศึก UFC FIGHT NIGHT

อมานด้า เลมอส นักสู้สาวจากบราซิล โชว์พลังหมัดอันหนักหน่วงเป็นฝ่ายไล่อัด ต้อนเอาชนะ TKO มาริน่า โรดริเกวซ คู่ต่อสู้เพื่อนร่วมชาติ ไปได้อย่างสวยงามในยกที่ 3 ในคู่เอกของศึก UFC FIGHT NIGHT :RODRIGUEZ VS LEMOS ณ สังเวียน UFC APEX ลาส เวสกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาไฮไลต์ของรายการเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นสตรอว์เวตหญิง ระหว่างสองนักสู้สาวจากบราซิลอย่าง มาริน่า โรดริเกวซ พบกับ อมานด้า เลมอส เปิดฉากยกแรกทั้งคู่เน้นการต่อสู้ วงนอก โดยมีการดูชั้นเชิง ระมัดระวังด้วยกันทั้งคู่และยังอาวุธกันยังไม่มากนัก เข้าสู่ยกที่ 2 การต่อสู้ดุเดือดมากขึ้น เมื่อ เลมอส เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่และยังมีโอกาสเทคดาวน์ใส่ โรดริเกวซ ได้ตั้งแต่กลางยก พร้อมกับเล่นงานภาคพื้นดินชุดใหญ่ แถมยังเกือบซับมิทชั่นได้ แต่หมดยกที่ 2 ไปเสียก่อนยกที่ 3 ดูเหมือนว่าอาการของ โรดริเกวซ จะยังไม่ดีขึ้น โดยออกจากมุมมาโดนพายุหมัดของ เลมอส จนกรรมการต้องสั่งยุติการต่อสู้ เป็นอันว่า อมานด้า เลมอส เป็นฝ่ายเอาชนะ TKO มาริน่า โรดริเกวซ ไปได้ในยกที่ 3 เพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็น ชนะ 12 แพ้ 2 ส่วน มาริน่า แพ้เป็นไฟต์ที่ 2 พร้อมกับหยุดสถิติชนะรวดไว้ที่ 4 ไฟต์รองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวตระหว่าง นีล แม็คนี นักสู้อเมริกันวัย 35 ปีพบกับ ดาเนี่ยล โรดริเกวซ คู่ต่อกรเพื่อนร่วมชาติวัย 35 ปี โดยการต่อสู้คู่ยุติลงในยกที่ 3 จากจังหวะที่ แม็คนี จัดการใส่ท่า อนาคอนด้าโช็ค และปิดบัญชีด้วย บราโบ โช๊ค จน โรดริเกวซ ต้องขอยอมแพ้ไปในที่สุด ส่งผลให้ แม็คนี สร้างสถิติให้กับตัวเองด้วยการชนะคู่ต่อสู้มากที่สุดในรุ่นเวลเตอร์เวทของ UFC ด้วยจำนวน 20 ครั้ง แซงหน้าตำนานอย่าง จอร์จ แซงต์ ปิแอร์ ที่ทำเอาไว้ที่ 19 ครั้งเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ตัวแทนจากทวีปเอเชียได้ขึ้นสังเวียนในสัปดาห์นี้อย่าง ชายิลัน นูเอร์ดานบีเก้ นักสู้ชาวจีนวัย 28 ปี ก็โชวฟอร์มสวยสดงดงามด้วยกันจัดหนักเอาชนะ TKO ดาร์ริค มินเนอร์ นักสู้อเมริกัน ตั้งแต่ยกแรก พร้อมกับเพิ่มสถิติเป็นชนะ 39 แพ้ 10ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT :RODRIGUEZ VS LEMOSคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นสตรอว์เวตหญิงอมานด้า เลมอส ชนะ TKO มาริน่า โรดริเกวซ ยกที่ 3รองคู่เอก - รุ่นเวลเตอร์เวตนีล แม็คนี ชนะซับมิทชั่น ดาเนี่ยล โรดริเกวซ ยกที่ 3รุ่นเฟเธอร์เวตชายิลัน นูเอร์ดานบีเก้ ชนะ TKO ดาร์ริค มินเนอร์ ยกที่ 1รุ่นฟลายเวตทากีร์ อุลันเบคอฟ ชนะซับมิทชั่น เนต แมเนสส์ ยกที่ 1รุ่นไลต์เวตแกรนท์ ดอว์สัน ชนะซับมิทชั่น มาร์ค แมดเซ่น ยกที่ 3คู่ประกอบรายการรุ่นฟลายเวตหญิงมิรันด้า มาเวอร์ริค ชนะคะแนน ชานนา ยังรุ่นแบนตั้มเวตมาริโอ เบาติสต้า ชนะซับมิทชั่น เบนิโต้ โลเปซ ยกที่ 1รุ่นสตรอว์เวตหญิงโปลยาน่า วิอาน่า ชนะ TKO จินห์ ยู เฟรย์ ยกที่ 1รุ่นแบนตั้มเวตจอห์นนี่ มูนญอซ ชนะคะแนน ลิอุดวิด โชลิเนียนรุ่นฟลายเวตเจค ฮัดลีย์ ชนะซับมิทชั่น คาร์ลอส กันเดลาริโอ ยกที่ 2รุ่นแบนตั้มเวตหญิงตามิเรส วิดัล ชนะ TKO ราโมน่า ปาสกาล ยกที่ 1สำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในศึก UFC 281 :ADESANYA VS PEREIRA คู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวต ระหว่างเจ้าของแชมป์อย่าง อิสราเอล อเดซานย่า ชาวไนจีเรีย จะป้องกันตำแหน่งกับ อเล็กซ์ เปเรย์ร่า ผู้ท้าชิงจากบราซิลส่วนรองคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นสตรอว์เวตหญิงระหว่างเจ้าของแชมป์ คาร์ล่า เอสปาซ่า ที่จะป้องกันเข็มขัดกับ จาง เหวย ลี่ ผู้ท้าชิงรองแชมป์เบอร์ 2 จากประเทศจีน โดยจะแข่งขันกัน ณ สังเวียน เมดิสัน สแควร์ การ์เด้น นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 10.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-281#10047