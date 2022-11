"รถถัง" สวมบทเทรนเนอร์ติวเข้ม "แทค-ภรัณยู" ฟาดปาก My Mate Nate ในไอดอลไฟต์

“รถถัง จิตรเมืองนนท์” ซุปตาร์มวยไทย พกดีกรี แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ลงนวมติวเข้มให้กับ ดาราหนุ่มมาดกวน “แทค” ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม ที่มาซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่าย จิตรเมืองนนท์ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสังเวียนในรายการ IDOL FIGHT ที่มีเหล่าดาราและเซเลบริซิตี้ลงโชว์ฝีมือหมัดมวยโดยดาราหนุ่ม "แทค-ภรัณยู" ลงทุนมาฝึกซ้อมมวยถึงค่ายดังย่านเมืองนนท์ โดยได้ครูฝึกพิเศษ อย่างซูเปอร์สตาร์มวยไทย “รถถัง” มาสอนเทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกอาวุธ และการป้องกัน เพื่อนำไปสู้ศึกบนสังเวียน โดยเจ้าตัวมีคิวขึ้นชกกับ เนท บาร์ตลิง หรือ "My Mate Nate" ยูทูบเบอร์ชื่อดังสำหรับ "รถถัง" เองก็กำลังจะได้ขึ้นสังเวียนเช่นกัน โดยจะกลับมาทำหน้าที่แชมป์โลก ONE ป้องกันเข็มขัดกับ “โจเซฟ ลาซิรี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตคนล่าสุด ที่อาจหาญขึ้นทาบชั้น หวังขึ้นแท่นตำแหน่ง "ดับเบิลแชมป์" สองรุ่นน้ำหนักในสายมวยไทยโดยทั้งคู่จะพบกันในฐานะคู่รองในศึก ONE Fight Night 4 จากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 ตามเวลาประเทศไทยสำหรับศึก IDOL FIGHT ที่ "แทค" ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม มีคิวขึ้นชกกับ เนท บาร์ตลิง มีกำหนดชกในวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายนนี้ ที่เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต