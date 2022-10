"โรนัลโด้" แฉพลาดมหันต์ "แมนฯ ยู" ไร้พัฒนาการนานกว่า 10 ปี รุ่นน้องใจฝ่อ

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังโปรตุกีส บรรยายการย้ายกลับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ ปลุกกระแสข่าวลือเกี่ยวกับอนาคต ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ดเจ้าของ "บัลลง ดอร์" 5 สมัย คืนสู่เหย้า "ปิศาจแดง" ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้ว นับตั้งแต่แยกทางกัน เมื่อปี 2009 ไป รีล มาดริด คาตัว 80 ล้านปอนด์ (ประมาณ 3,520 ล้านบาท)อย่างไรก็ตาม การรีเทิร์นของ โรนัลโด้ วัย 37 ปี ไม่ราบรื่นเหมือนที่คาดไว้ โดยบรรยายความอึดอัดลงหนังสือ "Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World’s Game ซึ่งจะวางตลาดเดือนพฤศจิกายนนี้หนังสือฉบับดังกล่าว เปิดเผยถึง อดีตนักเตะ ยูเวนตุส ไม่แฮปปี้กับการร่วมงาน ราล์ฟ รังนิค กุนซือชั่วคราว, สโมสรไม่ยอมลงทุนปรับปรุงสนามซ้อม คาร์ริงตัน, ไม่มีพัฒนาการใดๆ นับตั้งแต่อำลาทีมไปนานกว่า 1 ทศวรรษ และรู้สึกช็อกที่เห็นนักเตะรุ่นน้องขาดความมุ่งมั่น เพื่อประคับประคองสโมสรให้อยู่ในระดับท็อปถึงกระนั้น โรนัลโด้ ยังเป็นดาวซัลโวสูงสุดของ "เรด เดวิลส์" ฤดูกาลที่แล้ว 24 ประตู จาก 39 เกม รวมทุกรายการสถานการณ์ของ กัปตันทีมชาติโปรตุเกส เลวร้ายยิ่งขึ้น หลังขัดแย้ง เอริก เทน ฮาก กุนซือชาวดัตช์ เนื่องจากถูกจำกัดเวลาลงสนามเหลือ 13 เกมทุกรายการ ซึ่งส่วนมากเป็นเพียงตัวสำรองโรนัลโด้ ถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่ ข้อหาขัดคำสั่งลงสนามเป็นสำรอง ช่วงท้ายเกม พรีเมียร์ ลีก ชนะ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 2-0 คืนวันพุธที่ 19 ต.ค. ร่วมฝึกซ้อมกับนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปีเทน ฮาก เพิ่งเรียก อดีตนักเตะ ยูเวนตุส กลับมาใช้งาน ศึกยูฟา ยูโรปา ลีก เอาชนะ เชอริฟฟ์ ทิราสโปล ขาดลอย 3-0 คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (27 ต.ค.) และเป็นหนึ่งในผู้ทำประตู