"บัวขาว" รอล้างแค้นคู่ปรับ "ซาโตะ" ศึก RWS ไฟต์พิเศษ "โคตะ" เชียร์ติดขอบเวที

ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งสำคัญในชีวิตของ “บัวขาว บัญชาเมฆ” กับโอกาสดับแค้นที่รอคอยมานานถึง 14 ปี ลั่น แมทช์นี้มีแต่น็อคเท่านั้น โชว์ความฟิตร่างกายพร้อมดวล “โยชิฮิโระ ซาโตะ” เจ้าของฉายาหมัดสไนเปอร์พิฆาต นักสู้จากแดนอาทิตย์อุทัย คนเดียวในโลกที่เคยน็อคบัวขาวหลับกลางอากาศมาแล้ว ผู้บริหาร GSV จัดแถลงข่าวร่วมกับผู้สนับสนุนไฟต์พิเศษครั้งที่สองบนเวทีมวยราชดำเนินคืนวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ ด้าน “โคตะ มิอุระ” คู่ชกต่างวัยของบัวขาวในไฟต์ก่อนหน้า ลุ้นนั่งไม่ติดขอบินตรงจากญี่ปุ่นมาส่งแรงเชียร์ใกล้ชิดติดขอบเวทีด้วยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด หรือ GSV โดยนายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการแข่งขันชกมวยไทยรายการ “ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS” ได้จัดงานแถลงข่าวการสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐ สมาคมและพันธมิตร รายการ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN ศึกดวลกำปั้นสะท้านโลกไฟต์พิเศษระหว่าง “บัวขาว บัญชาเมฆ” ปะทะ “โยชิฮิโระ ซาโตะ” ณ เวทีมวยราชดำเนิน โดยมี ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย และดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ร่วมแถลงข่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมใหญ่ครั้งสำคัญ ด้านนักชกคู่ปรับทั้งสองเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษหลังจากขึ้นเวทีซ้อมโชว์ความพร้อมเกินร้อยเตรียมปะทะเดือดบนสังเวียนผ้าใบให้แฟนมวยได้ลุ้นระทึกกันแบบลืมหายใจดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกองทุน ฯ คือการสนับสนุนการพัฒนากีฬาอาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบภายใต้นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยโดยตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ไทยเป็น Sports Hub ศูนย์กลางด้านการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคมโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นคอนเท้นต์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในรูปแบบ Sport Tourism ด้านนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวย้ำว่า การจัดไฟต์มวยคู่พิเศษระดับโลกขึ้นอีกครั้งสำหรับการชกสาธิตคิกบ๊อกซิ่ง ณ เวทีมวยราชดำเนินในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นความร่วมมือของภาครัฐ สมาคมกีฬาและภาคเอกชนที่มีเป้าหมายเดียวกันในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาการต่อสู้ให้เป็นกีฬาสำหรับคนรุ่นใหม่ มีความทันสมัยในมาตรฐานระดับสากลทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด หรือ GSV ผู้จัดการแข่งขันชกมวยไทยรายการ “ราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS” ได้จุดพลุลูกใหญ่ของการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กีฬาการต่อสู้มวยไทย คิกบ๊อกซิ่งและเวทีราชดำเนิน เวทีมวยที่ยืนยงมานานกว่า 77 ปีให้กลายเป็นสถานที่หนึ่งในจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนรักกีฬา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานส่งเสริมด้านการกีฬาจากภาครัฐและสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย (KickBoxing Association of Thailand) ทำให้เกิดรายการ KAT PRESENTS LEGEND OF RAJADAMNERN กลายเป็นอีเว้นต์พิเศษระดับประเทศและได้รับความสนใจจากทั่วโลกบัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักชกขวัญใจชาวไทย กล่าวว่า "จริงๆแล้วไม่เคยคิดว่าเราจะมาขึ้นเวทีราชดำเนินอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ก็ได้ชกกับ โคตะ มา ไฟต์นี้ก็ไม่รู้ว่าทางโปรโมเตอร์ของราชดำเนินเขาจะย้อนความคิดไปถึงเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ที่ต้องมาเจอกับคู่ชกที่บางครั้งเราลืมไปแล้ว พอเราได้รู้ว่าจะต้องขึ้นชกกับคนนี้อีกครั้ง มันก็เลยมีความคิดเก่าๆขึ้นมาที่เราต้องเอาคืนให้ได้ มันเป็นความพ่ายแพ้แบบน็อกเอาท์เพียงครั้งเดียวของผม มันก็ทำให้เราย้อนนึกคิดกลับไปว่าทำไมวันนั้นเราถึงได้พลาดแบบนั้น ดีมากที่ได้มาเจอกันอีกครั้ง ภาพจำเก่าๆเมื่อ 14 ปีที่แล้วมันกลับมา หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่านักชกแบบผมที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่จะเคยมีแผลมาก่อน วันนี้พอได้เห็นคู่ต่อสู้คนเก่าของผมมันก็ทำให้เราอยากจะล้างแค้นเขาแบบน็อกเอาท์ให้ได้ ก็ไม่ได้อยากจะมีอะไรฝากถึงเขา อยากจะขึ้นเวทีแล้วซัดกับเขามากกว่า ผมรู้ว่าเขาเตรียมตัวมาดี แต่ผมก็ทุ่มเทและฝึกซ้อมมาดี คิดว่าวันที่ 28 ต.ค.นี้ การชกจะต้องสนุกอย่างแน่นอน"ด้าน โยชิฮิโระ ซาโตะ สุดยอดกำปั้นจากประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า "ผมก็อยากจะเป็นนักชกคนเดียวบนโลกใบนี้ที่ย้ำแค้นด้วยการชนะน็อกบัวขาวเป็นไฟต์ที่ 2 ในอาชีพของเขาให้ได้ ผมมั่นใจกับการชกในไฟต์นี้มากๆ ถึงผมจะเลิกชกมวยอาชีพมาสักพักแล้วแต่ผมก็ยังฟิตซ้อมร่างกายอยู่เรื่อยๆ พอได้รู้ว่าจะต้องมาชกกับบัวขาวผมก็ฟิตร่างกายเต็มที่เพื่อที่จะมาน็อกบัวขาวให้ได้อีกครั้ง บัวขาวสร้างชื่อเสียงกับคิกบ็อกซิ่งมาอย่างมากมาย เขาเป็นนักชกที่ดีมากๆ และไม่น่าจะมีจุดอ่อนอะไรเลย แต่จุดอ่อนเดียวในตัวเขาก็คือ ซาโตะ ตัวผมเอง เพราะผมเคยชนะน็อกเขามาแล้ว บัวขาวคือซูเปอร์สตาร์ที่ดังมากๆ ทำให้วงการคิกบ็อกซิ่งในญี่ปุ่นโด่งดังเป็นอย่างมากในตอนนั้น ผมก็อยากจะให้ทุกคนติดตามการชกวันที่ 28 ต.ค.นี้ มาสนุกไปด้วยกัน ผมเคยชกกับบัวขาวมาแล้วถึง 4 ครั้ง และครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 5 ผมรู้สึกดีใจที่จะได้ชกกับเขาอีกครั้ง อยากให้เขาสู้อย่างเต็มที่ และผมก็จะใส่เต็มเช่นกัน"นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GSV กล่าวด้วยว่า ทุก ๆ เดือน ศึกมวยไทย “ราชดำเนิน เวิล์ด ซีรีส์ RWS” จะจัดให้มีรายการพิเศษเพื่อสื่อสารให้โลกได้รับทราบถึงความน่าสนใจของกีฬามวยไทยและเวทีมวยราชดำเนินในฐานะสปอร์ต เอนเตอร์เทนเมนต์ เซนเตอร์ ระดับโลก ไฟต์พิเศษครั้งแรกจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 เป็นการจับคู่ชกระหว่าง “บัวขาว” กับ “โคตะ มิอุระ” นักสู้ดาวรุ่งจากญี่ปุ่นด้วยการชกแบบ Kickboxing Exhibition Match ซึ่งความสนุกความมันส์และบรรยากาศใหม่ของการแข่งขันก็ทำเอาเวทีมวยราชดำเนินสั่นสะเทือนจากกระแสแห่ชื่นชมนักกีฬาของแฟนคลับนักมวยและแฟนกีฬามวยล้นสนาม ถือเป็นอีเว้นต์ใหญ่ระดับโลกที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาการต่อสู้และกีฬามวยไทยมากขึ้นชนิดที่เรียกได้ว่าเกินความคาดหมายไฟต์พิเศษครั้งที่สองของการกลับมาขึ้นชกอีกครั้งบนเวทีราชดำเนินในรอบ 18 ปีของบัวขาว นักมวยไทยขวัญใจชาวโลก มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ทั้งผู้จัดและผู้ให้การสนับสนุนต่างเชื่อมั่นว่า แมทช์นี้จะเป็นอีเว้นต์สำคัญที่มีส่วนสร้างบรรยากาศให้การแข่งขันกีฬามวยมีสีสันและความสนุกมากขึ้นจึงเป็นแมทช์ที่ต้องลุ้นทุกวินาทีตั้งแต่ยกแรกว่า “บัวขาว” จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้สำเร็จหรือไม่ หรือว่า “ซาโตะ” ตำนานความภาคภูมิใจของชาวอาทิตย์อุทัยจะย้ำแค้นให้บัวขาวอีกครั้งอย่างที่ได้ลั่นวาจาไว้ว่าเขาจะเป็นคนเดียวในโลกที่น็อคบัวขาวได้ถึงสองครั้ง งานนี้จึงต้องมีแต่น็อคเอาท์เท่านั้นถึงจะจบเกมได้ในงานแถลงข่าวนอกจากจะเป็นการเปิดหน้าชกระหว่างคู่ปรับเก่าระดับตำนานทั้งสองคนแล้ว ยังมี “โคตะ มิอุระ” ที่เคยเจอความน่ากลัวของบัวขาวมาแล้ว แทบรอชมแมทช์สำคัญนี้ไม่ไหวถึงกับบินตรงจากญี่ปุ่นมาร่วมงานแถลงข่าวพร้อมส่งแรงเชียร์แบบติดขอบเวทีราชดำเนินในวันที่ 28 ต.ค.นี้ด้วยสำหรับเบื้องหลังการจับคู่ชกครั้งประวัติศาสตร์ในแมทช์ล้างตาครั้งนี้มีที่มา “โยชิฮิโระ ซาโตะ” นักชกญี่ปุ่นเจ้าของฉายาหมัดสไนเปอร์พิฆาต ได้ฝากรอยแค้นไว้เมื่อ 14 ปีก่อน ด้วยการชนะน็อคเอาท์ในยกที่ 3 ส่งบัวขาวหลับกลางอากาศจากศึก K1 World Max 2008 หรือเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ณ นิปปอน บูโดกัน อารีน่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซาโตะจึงเป็นนักมวยคนเดียวในโลกที่ทำให้ประวัติการชกของบัวขาวมากกว่า 300 ไฟต์ มีสถิติแพ้น็อกหนึ่งครั้งถ้วนซึ่งเป็นรอยด่างที่บัวขาวไม่อยากจดจำแต่ไม่อาจลบเลือน แม้หลังจากนั้น 5 ปีบัวขาวจะมีโอกาสแก้มือซาโตะ แต่ก็ทำได้แค่ชนะคะแนน หนำซ้ำภาพหมัดสไนเปอร์ของซาโตะที่สอยบัวขาวร่วงบนผืนผ้าใบยังคงสถานะเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นต์อยู่ในโลกออนไลน์ตลอดกาลตอกย้ำความเจ็บลึกในใจบัวขาวมาจนถึงปัจจุบัน รอคอยว่าสักวันจะมีโอกาสได้ล้างแค้นและในที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึงพลาดไม่ได้กับแมตช์ล้างตาที่แฟนมวยตจะได้ลุ้นตั้งแต่วินาทีแรก คืนวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคมนี้ GSV พร้อมจัดเต็มคู่มวยสุดมันส์อีก 10 คู่ ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเพิ่มความระอุกับ LOMOSONIC จองบัตรที่ https://rajadamnern.com/ และรับชมศึกราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ RWS ได้ทุกวันศุกร์ทางช่อง Workpoint 23 ตั้งแต่เวลา 21.15 น. เป็นต้นไป