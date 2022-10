ONE เติบโตไม่หยุด จับมือ Globo เครือข่ายสื่อโทรทัศน์ใหญ่สุดในอเมริกาใต้

"ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ของ ONE เปิดเผยถึงความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ระดับโลกรายล่าสุดที่จะพา ONE บุกไปตีตลาดภูมิภาคอเมริกาใต้ ด้วยการบรรลุข้อตกลงกับ Globo เครือข่ายโทรทัศน์เชิงพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกาก่อนหน้านี้ ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา ONE เพิ่งจับมือกับกับผู้ให้บริการสื่อยักษ์ใหญ่หลายรายของโลก อาทิ Amazon ที่มีสมาชิกมากกว่า 200 ล้านคนในอเมริกาเหนือ และ beIN SPORTS ที่มีผู้ใช้บริการมากถึง 55 ล้านคน ในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทั่งล่าสุด ONE ได้มาปิดดีลกับ TV Globo ที่มีฐานผู้ชมมากกว่า 200 ล้านคนในช่องฟรีทีวี, ดิจิทัล และเพย์ทีวี (ระบบจ่ายเงินเข้าชม) รวมถึงยังเป็นผู้นำด้านการให้บริการคอนเทนต์กีฬาการต่อสู้ระดับพรีเมียมในบราซิล ภายใต้แบรนด์ Combate อีกด้วยโดยความร่วมมือระยะยาวระหว่าง ONE และ TV Globo ครั้งนี้จะทำให้ผู้ชมในภูมิภาคละตินอเมริกา ได้รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันของ ONE ตรงกับช่วงเวลาไพรม์ไทม์ของบราซิลโดย นาย "ชาตรี" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการบรรลุความมือครั้งล่าสุดว่า“ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของ ONE สำหรับความมุ่งมั่น ความเป็นเลิศ และแรงบันดาลใจ ที่ผลักดันให้ความฝันของเราไปข้างหน้าด้วยกัน! เป็นพราะการทำงานเป็นทีมที่ทำให้ฝันนี้เป็นจริง และสิ่งมหัศจรรย์คือ เราเพิ่งเริ่มต้น มันเป็นเพียงแค่ ONE (วัน) แรกของการผจญภัยครั้งนี้ มาไล่ล่าความยิ่งใหญ่ต่อไปด้วยกัน! ติดตามข่าวใหญ่เพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้! ลุยกันเลย!!! #WeAreONE”ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Nielsen ระบุว่า ปัจจุบัน ONE ติดอันดับ 1 ใน 5 องค์กรสื่อกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของยอดผู้ชมและการมีส่วนร่วมโดยในตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ONE ได้มีการออกอากาศสดบนแพลตฟอร์มฟรีทีวี ดิจิทัล และเพย์ทีวีใน 154 ประเทศทั่วโลก และในปี 2565 “ONE” ยังคงได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการไปจับมือร่วมกับเหล่าเครื่อข่ายผู้ให้บริการสื่อชั้นนำหลายรายของโลก เพื่อขยายฐานผู้ชมให้เข้าถึงแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลก