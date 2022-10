ตลกแล้ว!!! "ศรสวรรค์" แจงไม่ว่ายน้ำกับ "โตโน่" ไม่ใช่เรื่องนี้เด็ดขาด

คุยกันวันหยุด

เบื้องหลัง #onemanandtheriver

“1 คนว่าย 1 คนรายงาน ล้านคนชม”

3 EP จบ 😁

EP1 “ทำไม ไม่ว่ายน้ำ กับโตโน่ ?”

สื่อลงมากกก แชร์ไวมาก จริงๆตั้งใจมากที่จะว่ายน้ำโขง กับโตโน่ ทีมงานน่ารักมากกให้ว่ายด้วย ฮืออออ

“เสียดาย” คำเดียวเลย ในฐานะ “นักข่าว” การได้อยู่ในเหตุการณ์ ได้บอกเล่าประสบการณ์ตรง มันคือเรื่องที่สมควรทำ แต่หากทำแล้วอาจส่งผลต่อการทำงาน ที่ต้องรับผิดชอบ คงไม่ดี ทั้งข่าวเบรค สกู๊ป รายงานสด ช่วงไพรมไทม์ของสถานี ที่ต้องแข่งกับเวลา แข่งกับทุกช่อง ทุกสื่อ แม้ เรามั่นใจในทีมงาน แต่ไม่คุ้มเสี่ยง เลยตัดสินใจ ไม่ลงว่าย ขอโทษโน่ ขอโทษทีมงาน ขอโทษทุกสื่อทุกคนที่หวังจะเห็นเราว่าย 🥹 ขอทำหน้าที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ให้ล้านคนชม ตามหน้าที่ “นักข่าวภาคสนาม” คนหนึ่ง ☺️ พร้อมส่งกำลังใจให้ โน่ และทีมทุกคนนนน

ตลกอย่าง มีแชร์ข่าวว่า ที่ไม่ว่ายน้ำ กะโตโน่เพราะร่างกายไม่พร้อม โว๊ยยย อันนี้เถียงขาดใจ เอาอะไรมาไม่พร้อม😅

