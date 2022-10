ณฐภัทร ควง ไอรีน คว้าแชมป์กระดานยืนพายชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 4 เชียงใหม่

ณฐภัทร โกแมน ควงคู่ ไอรีน นีกรี สองนักกีฬากระดานยืนพายทีมชาติไทยยังยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันกระดานยืนพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 4 รายการ "Chiang Mai SUP Race 2022" แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สำเร็จการแข่งขันกระดานยืนพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 4 รายการ "Chiang Mai SUP Race 2022" ที่บริเวณแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยและชมรม SUP CNX พร้อมผู้สนับสนุนJ mart group,JMT network services,Singer,Anantara Chiang Mai Resort, Toyota และศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้เสร็จสิ้นการแข่งขันไปแล้วซึ่งปรากฎว่า ณฐภัทร โกแมน และ ไอรีน นีกรี สองนักกีฬากระดานยืนพายทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปได้ตามคาดในรุ่นTechnical race 6K Open ประเภทชายและหญิงเก็บสะสมคะแนนไปได้อย่างต่อเนื่องชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า " การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬากระดานยืนพายครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่น้ำปิง เป็นสนามภาคเหนือ แห่งแรก หลังจากที่สมาคมฯ จัดสนามแรกภาคกลางที่กาญจนบุรี สนาม 2 ที่ หาดบางสัก พังงา สนาม 3 ที่สงขลาเดือนที่ผ่านมา และสนามที่ 4 ที่เชียงใหม่ นั้นแสดงให้เห็นว่ากีฬากระดานยืนพายสามารถเล่นได้ทั้งในแม่น้ำและทะเล นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน โดยใช้กีฬากระดานยืนพาย เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีเครื่องยนต์ สร้างจิตสำนึกให้คนรักแม่น้ำด้วย"สำหรับการแข่งขันกระดานยืนพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 5 ซึ่งเป็นการเก็บคะแนนสนามสุดท้ายจะจัดการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยทางสมาคมฯกำลังพิจารณาสถานที่แข่งขันให้มีความเหมาะสมมากที่สุด