"เฮอร์บาไลฟ์" ชวนคนไทยวิ่งเสมือนจริง “Herbalife Nutrition 2022 Virtual Run” ภายใต้แคมเปญ "Get Moving with Good Nutrition"

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการชื่อดังระดับโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีผ่านโภชนาการและการออกกำลังกาย ด้วยการเปิดตัวกิจกรรมวิ่งเสมือนจริงสุดยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “Herbalife Nutrition 2022 Virtual Run” ซึ่งเตรียมเปิดให้วิ่งพร้อมกันทั่วภูมิภาคในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Get Moving with Good Nutrition เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมามีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง แข็งแรง ผ่านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ได้รับการยอมรับแพร่หลาย พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ Herbalife Nutrition Virtual Run ของปีนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามผลการวิ่งของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจะสมทบทุนเข้าโครงการมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เพื่อสนับสนุนโภชนาการสำหรับเด็กๆ ที่ขาดแคลนในโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น โดยผู้สนใจสามารถร่วมประสบการณ์ของการวิ่งเสมือนจริงกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565นายสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ตลอดจนการปิดให้บริการของสถานที่ออกกำลังกายต่างๆ ทำให้หลายคนขาดแรงจูงใจหรือไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นจึงอยากกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลับมามีสุขภาพที่ดีด้วยแรงสนับสนุนของโภชนาการที่ดี พร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการออกกำลังกายที่ทั้งสนุกสนานและสามารถเข้าร่วมได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ ในกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ Herbalife Nutrition 2022 Virtual Run ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ พร้อมก้าวสู่การมีไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Herbalife Nutrition Virtual Run ขึ้นเอง เพื่อติดตามสถานะการวิ่งแบบเรียลไทม์ พร้อมฟังก์ชันพิเศษมากมาย ซึ่งจะช่วยให้การวิ่งของคุณสนุกมากกว่าที่เคย”กิจกรรมวิ่งเสมือนจริง Herbalife Nutrition 2022 Virtual Runกิจกรรมวิ่งเสมือนจริงประจำปี 2565 หรือ Herbalife Nutrition 2022 Virtual Run จัดโดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เป็นกิจกรรมไฮไลท์ภายใต้แคมเปญ Get Moving With Good Nutrition ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประจำปีที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงด้วยการวิ่ง โดยผู้สนใจทั้งผู้จำหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมวิ่งเสมือนจริงไปพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการซื้อชุดลงทะเบียน Herbalife Nutrition Virtual Run และรับรหัสวิ่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 ทั้งในแบบเดี่ยว ในระยะทาง 5 / 20 / 50 / 100 กิโลเมตร และแบบกลุ่มไม่เกิน 10 คน ในระยะทาง 20 / 50 / 100 / 200 / 500 กิโลเมตร โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยรหัสวิ่งจากชุดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Herbalife Nutrition Virtual Run และสัมผัสประสบการณ์ของการวิ่งเสมือนจริงได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565“รายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายชุดสมัครจะสมทบทุนเข้าโครงการมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition Foundation หรือ HNF) เพื่อสนับสนุนโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับเด็กๆ ที่ขาดแคลนในโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย ทั้ง 3 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิเด็ก มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ในการมุ่งส่งเสริมการสร้างความรู้ด้านโภชนาการให้แก่เด็กๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกอาหารที่มีโภชนาการที่ดี พร้อมไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงต่อไป” นายสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมติดตามข้อมูล หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเสมือนจริงประจำปี 2565 หรือ Herbalife Nutrition 2022 Virtual Run กับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย ได้ทาง https://www.herbalifevirtualrun.com/th/home-th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 660 1600 หรือทาง www.facebook.com/HerbalifeThailandOfficial