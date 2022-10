"น้องตุ้ม" โพสต์ถึงประเด็น "โตโน่-ริท" และ "รปภ." ขับเครื่องบิน

เป็นหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำโครงการ "One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" เพื่อระดมทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ไทย - รพ. ลาว ของนักร้อง-นักแสดงดัง “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” สักเท่าไหร่สำหรับอดีตเพื่อนร่วมประกวดเวที "เดอะสตาร์ 6" อย่าง "ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช"โดยเจ้าตัวระบุทำนองว่าต่อให้โตโน่ว่ายน้ำข้ามโขงเป็น 10 รอบ ได้เงินเป็นพันล้านก็ไม่ช่วยให้แพทย์เหนื่อยน้อยลงแต่อย่างใดอันเนื่องมาจากระบบสาธารณสุขและบ้านเรายังขาดแคลนบุคลากรแพทย์นั่นเองทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวมีผู้แสดงความเห็นมากมาย ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หนึ่งในนั้นยังมี "น้องตุ้ม" ปริญญา เจริญผล อดีตนักมวยสาวประเภทสองผู้โด่งดัง ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ว่า"เข้าใจโตโน่ เข้าใจหมอค่ะ พวกเราคงต้องช่วยกันค่ะ และยังต้องเหนื่อยกันอีกต่อไป เพราะเรามี รปภ. เป็นกัปตันขับเครื่องบิน และเป็นผู้นำองค์กรแพทย์ก็เช่นกัน เหมือนดาราท่าน 1 กล่าว! ช่วยเหลือตัวเองกันนะจ๊ะ"ขอบคุณเนื้อหาและภาพจากเฟซบุ็ก Parinya Jaroenphon