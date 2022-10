ประเดิมครั้งแรก! ลาลีกาไทย จัดเต็มกิจกรรมศึก "เอล กลาซิโก" สุดคึกคัก

ลาลีกา ประเทศไทย จัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนบอลสเปน ในกิจกรรม “ElClasico VIP Party powered by beINSports” ครั้งแรกสุดพิเศษ ภายในโดมกลางกรุงเทพมหานคร Pearl Bangkokผ่านไปแล้วกับงานสุดพิเศษเมื่อค่ำคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2565 ในงาน “ElClasico VIP Party powered by beINSports” ณ โดมกลางกรุงเทพมหานคร Pearl Bangkok จัดโดย ลาลีกา ประเทศไทยบรรยากาศภายในงานสุดคึกคัก ท่ามกลางแขกเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนจากสถานทูตสเปน, หอการค้าสเปน, อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง, สื่อมวลชนสายกีฬา นำโดย เจมส์ ลาลีกา, ขวัญ ลามาเซีย, เบน บาร์ซ่าเข้าเส้น by แฟนพันธุ์แท้บาร์ซ่า และ ลูกชิ้น เสพติดบอลสเปน ที่มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์เกมการแข่งขัน ทั้งก่อนเกม ช่วงพักครึ่ง และหลังเกมนอกจากนี้ยังมี ต่อ ณ ระนอง, เดอะนัทซัดหมดแมกซ์, มายด์เปี๊ยกบางใหญ่, แตง Top4Official, แม็ก3เม็ด, ซันนี่ ธัญญารัตน์ พร้อมทีม Ari , สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ นำมาโดย นายกสมาคมฯ วันกล้า ขวัญแก้ว และเหล่าพาร์ตเนอร์ของงานที่มาร่วมสนุก สร้างสีสันและความมันส์ไปด้วยกันมร.จอร์โจ ปอมปิลิ รอสซี ตัวแทนลาลีกา ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมนี้ ถือเป็นการนำประสบการณ์ดี ๆ สร้างการรับรู้ถึงฟุตบอล ลาลีกา สเปน และสร้างสัมพันธ์กับแฟนบอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแน่นอน