"ฮาแลนด์" ชอบกินเครื่องในสารอาหารเพียบ หรือนี่จะคือเคล็ดลับยิงกระฉูด

หรือนี่จะคือสาเหตุที่ทำให้ เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ รีดผลงานยิงกระฉูด เพราะมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวหลงใหลได้ปลื้มอาหารจำพวกเครื่องในประเภทหัวใจและตับที่อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ วิตามิน บี ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส ทองแดง และแมกนีเซียม"เดอะ ซัน" สื่อจอมขุดคุ้ยของอังกฤษ นำเรื่องราวลึกสุดตีนนี้มาเผยแพร่ หลังจากได้เห็นในสารคดีที่ชื่อว่า "Haaland The Big Decision" ที่ถ่ายทำก่อนที่ ฮาแลนด์ จะย้ายจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ มายัง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็สุดร้อนแรงยิงไปแล้ว 20 ประตูรวมทุกรายการโดยหนึ่งในเนื้อหาสำคัญของซีรีส์ก็คือสิ่งที่ ฮาแลนด์ ชอบกินซึ่งก็คือเครื่องในนั่นเอง "คนอื่นอาจจะไม่กินสิ่งนี้ แต่ผมเป็นคนที่จริงจังกับการดูแลสุขภาพร่างกายมาก ดังนั้นจึงต้องกินอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บางคนบอกว่าเนื้อวัวนั้นไม่ดี แล้วเนื้อวัวที่คุณกินในแม็คโดนัลด์สล่ะ แต่ว่าวัวที่เลี้ยงในท้องถิ่นจริงๆ ตามธรรมชาตินั้นกินหญ้า ซึ่งผมก็กินหัวใจและตับของมันอีกทีเป็นประจำ"ซีรีส์ยังเผยถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแกร่งประหนึ่งน้องๆ ยักษ์ของ ฮาแลนด์ ที่สูงถึง 195 เซนติเมตรด้วยว่าเจ้าตัวจะดื่มน้ำที่ผ่านระบบคัดกรองอันซับซ้อนเพื่อให้ได้คุณภาพมากที่สุด ตอนนอนต้องสวมแว่นกรองแสงสีน้ำเงินเพื่อให้หลับดี อีกทั้งจะพยายามตื่นให้เช้าทันแสงแดดแรก นอกจากนี้ยังชอบแช่ถังน้ำแข็งอีกด้วยฮาแลนด์ เจ้าของค่าเหนื่อย 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กับ แมนฯซิตี้ เผยว่า "สิ่งแรกที่ผมทำในตอนเช้าก็คือมองไปยังแสงแดดอ่อนๆ ที่ดีต่อดวงตารวมถึงดีต่อระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงกินน้ำจากเรื่องกรอง เพราะสิ่งนี้จะทำให้สุขภาพคุณดีด้วย"อัลฟ์-อิงเก้ ฮาแลนด์ พ่อของดาวยิงวัย 22 ปี ยังบอกอีกว่าทำลาซานญ่าให้ลูกชายกินทุกวันเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ต้องกินให้ครบ 6,000 แคลอรี่ต่อวัน ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เพราะได้รับแรงบันดาลใจจาก คริสเตียโน โรนัลโด แนวรุก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นั่นเองเรื่องราวนี้ของ ฮาแลนด์ ทำให้เขาถูกนำไปเปรียบกับ ฮันนิบาล เล็กเตอร์ ที่รับบทโดย แอนโธนี่ย์ ฮ็อปกิ้น ในภาพยนตร์เรื่องดังในปี 1991 คือ The Silence of the Lambs ฆาตกรโรคจิตที่ฉลาดและชอบกินเครื่องในมนุษย์โดยเฉพาะสมอง