"ทีมยังดั๊ก" กวาด 4 แชมป์ไทยแลนด์ไอซ์ฮอกกี้ "ปอร์เช่" เด่นรุ่น U8 ซิวกองหน้ายอดเยี่ยม

ทีมยังดั๊ก (Young Duck) ฉลองความสำเร็จกวาด 4 แชมป์ ปิดศึก ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้ 2022 ขณะที่รุ่นเล็กอายุไม่เกิน 8 ปีขับเคี่ยวสนุก "กัปตันปอร์เช่" นำทีมเฉือนหวิว บางกอก ซุส 5-4 คว้าแชมป์พร้อมซิวรางวัลกองหน้ายอดเยี่ยมไปครองทีมไอซ์ฮอกกี้ ยังดั๊ก (Young Duck) สามารถคว้า 4 แชมป์จากการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง ไทยแลนด์ ไอซ์ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนต์ 2022 (Thailand Ice Hockey Tournament 2022) มาครองได้สำเร็จใน 4 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี, รุ่นไม่เกิน 10 ปี Division 2, รุ่นไม่เกิน 12 ปี และรุ่นไม่เกิน 14 ปีสำหรับรายการแข่งขันดังกล่าวมี 18 ทีม ชั้นนำของไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามไอซ์สเก็ต Sub-Zero ศูนย์การค้า Mega บางนา โดยไฮไลท์รุ่นเล็กอายุไม่เกิน 8 ปี เป็นการโคจรมาพบกันในรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีม Young Duck Type R นำทีมโดยกัปตัน "ปอร์เช่" จิรัฎฐ์ สุทธิวัฒนโรจน์ พบกับ บางกอก ซุส (Bangkok Zeus) นำโดย แพทริค (Patrick) กับ เคนโซ่ (Kenzo) เป็นกำลังหลักของทีมโดยเกมแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด ต่างฝ่ายเปิดเกมบุกใส่กันไม่ยั้งผลัดกันทำสกอร์ขึ้นนำก่อนที่เกมนี้กัปตันปอร์เช่ กับ พอร์เตอร์ (Porter)จะช่วยกันยิงคนละ 2 ประตู มาร์เว่น ยิง 1 ประตู และได้ จูนเนอร์ (Tuner) กับ จื่อหลง คอยสกัดเกมบุกฝ่ายตรงข้ามทำให้จบเกม ทีมยังดั๊ก สามารถเฉือนเอาชนะ บางกอก ซุส ไปแบบเฉียดฉิว 5-4 ผงาดคว้าแชมป์ไปครอง ภายใต้การควบคุมทีมของ โค้ชเอ็ม โค้ชโจ้ โค้ชโต้ง อีกทั้งรายการนี้กัปตันปอร์เช่ จิรัฎฐ์ สุทธิวัฒนโรจน์ คว้ารางวัลกองหน้ายอดเยี่ยม (Thailand Ice Hockey Tournament 2022 BEST FORWARD U8 ) ไปครองอีกด้วย ส่วนน้องแพทริค จากบางกอก ซุส คว้ารางวัล MVP of the match U8 ไปครองนอกจากคว้าแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีแล้ว ทีมยังดั๊ก ประกาศความยิ่งใหญ่กวาดอีก 3 แชมป์ไปครองได้เช่นกัน โดยรอบชิงชนะเลิศ รุ่นไม่เกิน 10 ปี Division 2 ทีม young ducks black เอาชนะ nakaraj junior 10-0, รุ่นไม่เกิน 12 ปี young ducks เอาชนะ ice breaker 6-5 และรุ่นไม่เกิน 14 ปี (ยังดั๊ก)orange เอาชนะ blue 3-2