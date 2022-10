"ทรูวิชั่นส์" จัดกิจกรรมสุดพิเศษ "The Big Match" หงส์ชนเรือใบ เข้าชมฟรี 16 ต.ค. นี้ !!!

ทรูวิชั่นส์ ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก เจ้าของลิขสิทธ์ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก อังกฤษ หนึ่งเดียวของประเทศไทย เอาใจแฟนฟุตบอลด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ "The Big Match" (เดอะ บิ๊ก แมตช์) ร่วมชมการเเข่งขัน 2 เกมสุดมันส์ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เเละ ลิเวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บนจอขนาดยักษ์ ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครฯกิจกรรมพิเศษ "The Big Match" (เดอะ บิ๊ก แมตช์) จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคมนี้ บริเวณ "สเตเดียม วัน" สปอร์ต คอมมูนิตี้ ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง ภายในงานจะมีกิจกรรมพิเศษมากมายให้ร่วมสนุก พร้อมลุ้นรับของรางวัลติดไม้ติดมือกกลับบ้าน เเละไฮไลท์สำคัญของงาน คือการถ่ายทอดสดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2 เกมใหญ่ผ่าน "จอยักษ์"คู่เเรกในเวลา 20.00 น. "ปีศาจแดง" เเมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเปิดสนาม โอลด์ เเทร็ฟฟอร์ด รับการมาเยือนของ "สาลิกาดง" นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เเละคู่ที่ 2 เวลา 22.30 น. "เเชมป์ชนเเชมป์" ลิเวอร์พูล ดีกรีเเชมป์ "เอฟเอ คัพ" จะเปิดรัง แอนฟิลด์ ดวลกับ เเมนเชสเตอร์ ซิตี้ เจ้าของเเชมป์ "พรีเมียร์ลีก"แฟนฟุตบอลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ "The Big Match" (เดอะ บิ๊ก แมตช์) ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคมนี้ สามารถเดินทางมาร่วมงานได้เลยทันทีเเบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยงานจะเริ่มตั้งเเต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป