One Championship บุกตลาดอเมริกา / ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์

ถือเป็นความพยายามอีกครั้งของศึกศิลปะการต่อสู้ค่ายใหญ่ของเอเชีย One Championship ที่จะเปิดตลาดในสหรัฐอเมริกา โดยจัดรายการ One on Prime Video 2 ที่สังเวียนสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดี้ยม เมื่อเช้าวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรา ซึ่งจะไปตรงกับค่ำๆ วันศุกร์ในเวลา “ไพรม์ ไทม์” ในอเมริกาพอดี โดยสตรีมไลฟ์สดผ่านช่อง Amazon Prime Videoโดยรายการนี้ทาง One FC ระดมซูเปอร์สตาร์ในสังกัดขึ้นสังเวียนครบครัน คู่เอกส่งยอดนักสู้สาวระดับ “ตัวแม่” มาซดกันเลย “ไร้เทียมทาน” แองเจล่า ลี สาวสิงคโปร์ราชินีในรุ่นอะตอมเวท ทำน้ำหนักขึ้นมาท้าชิงเข็มขัดรุ่นสตรอว์เวทกับ “แพนด้า” ส่ง จิง หนาน สาวจีนจอมแกร่ง เจอกันเป็น “ภาค 3” ยกแรกสาวสิงคโปร์ถูกทิ่มร่วง แล้ว “แพนด้า” เข้ากระหน่ำเจียนไปเจียนอยู่ แต่แองเจล่า ลี ประคองตัวเอาไว้ได้ จากนั้นยก 2-3-4-5 ทั้งคู่ผลัดกันทำ ครบยกกรรมการให้สาวจีนชนะไป ป้องกันเข็มขัดไว้ได้ ดูแล้วคู่นี้น่าจะมี “ภาค 4” อีกแน่ โดยมีโอกาสที่สาวจีนจะต้องลดน้ำหนักลงไปเยือนพิกัดของสาวสิงคโปร์บ้างอีก คู่รองเป็นรายการปล้ำจับล็อก หรือ “ซับมิชชั่น แกร็ปปลิ้ง” จอมล็อกชาวอเมริกัน ไมค์กี้ มูซูเมซี่ ไล่ล็อกนักสู้จากบราซิลตลอด 10 นาทีแต่เอาไม่อยู่ ครบเวลาชนะคะแนนไปนอกจากนั้นยังมีซุป’ตาร์ สาวไทย “สาวแสตมป์” แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ขึ้นสังเวียนแบบ MMA อีกครั้งเจอสาวมาเลย์จอมแกร่ง จีฮิน รัดซวน คู่นี้เจอกันในพิกัด “แคชเวท” 120 ปอนด์ สาวไทยเลยปล่อยน้ำหนักสบายๆ ตัวตันๆ หน่อย ออกอาวุธเลยช้ากว่าปกติแต่ยังฟันศอกส่งสาวมาเลย์ร่วง แต่เอาไม่อยู่ ส่วนสาวมาเลย์พยายามพาเราลงมาเล่นเกมบนพื้นกัน ซึ่ง “สาวแสตมป์” ตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าชำนาญเกมบนพื้นขึ้นเยอะ ไม่กลัวแล้ว มีโดนลากลงไปก็พลิกมาขึ้นบนได้เปรียบได้ และได้หลังเกือบล็อกคออยู่เหมือนกัน แต่จีฮิน รัดซวนก็แกร่ง และชำนาญเกมบนพื้นมาก พลิกกลับมาเกือบล็อกแสตมป์อยู่หมัดเหมือนกัน แต่สาวไทยเราก็แก้ได้ ครบยกกรรมการให้แสตมป์ชนะคะแนนไป นอกจากนั้นยังมี ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ ประเดิมสังเวียนของ One FC เจอของแข็งอนิสสา เม็กเซน สาวไทยสู้ความแข็งแกร่งไม่ได้พ่ายคะแนนไปบอบช้ำ ในรายการนี้จริงๆ ทางวันจัดซูเปอร์บอน สิงห์มาวิน ขึ้นป้องกันเข็มขัดคิกบ๊อกซิ่งในรุ่นเฟเธอร์เวทด้วย แต่นักชกไทยป่วยต้องถอนตัวกะทันหัน เลยพลาดโอกาสโชว์ฝีมือในรายการใหญ่อย่างน่าเสียดายรายการนี้สู้กันดุเดือดตื่นเต้นทุกคู่ สมกับที่ทาง One FC หวังใช้เปิดตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเป็นรายการที่สอง หลังจากจัดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว ต้องบอกว่าจุดแข็งของ One FC คือการมีนักสู้หลากหลาย ทั้งมวยไทย คิกบ๊อกซิ่ง MMA ในรายการก็จัดได้หลากหลาย ดูแล้วได้อารมณ์หลายแบบ รวมทั้งดีกับนักมวยไทยหรือนักสู้ที่ชำนาญมวยไทยและคิกบ๊อกซิ่ง ที่มีเวทีใหญ่ๆ ให้ได้ขึ้นโชว์ฝีมือ แต่มองอีกมุมก็เป็นดาบสองคมเหมือนกัน เพราะตลาดอเมริกานั้นน่าจะนิยม MMA เป็นหลัก เราเอารายการต่อสู้แบบอื่นๆ ไป เขาอาจไม่สนใจดู หรือดูแล้วไม่รู้เรื่องรู้สึกว่าไม่สนุก สุดท้ายก็เลยไม่ดู ก็อาจเป็นได้ ทาง One FC คงต้องประเมินกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนว่าจะเอาอะไรไปให้เขาดู เพื่อจะเปิดตลาดได้จริงๆ เดือนหน้าทาง One FC ก็จะจัดรายการแบบนี้อีก รวมทั้งต้นปีหน้าก็จะมาจัดแบบนี้ที่เมืองไทย แฟนๆ รอติดตามได้เลย รับรองว่ารายการใหญ่สนุกแน่นอน