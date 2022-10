"ก้อง-สมเกียรติ" เปิดตัวสุดปัง! ประกบสาวสวยอวดชุดไทยลุคอินเตอร์ ลงกริดสตาร์ตโมโตจีพี

"ไทยฮอนด้า" สร้างความฮือฮาอีกครั้ง! เปิดตัว "ฮอนด้า เรซ แอมบาสซาเดอร์" ลุคสุดปังในกริดสตาร์ต ศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี ด้วย "ชุดไทยประยุกต์" ผ่านมนต์เสน่ห์แห่งผ้าไทยอวดสายตาชาวโลก ประกบฮีโร่นักบิดชาวไทย "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา หมายเลข 35 เจ้าของชัยชนะประวัติศาสตร์และ "จันทรา สแตนด์" ลงระเบิดศึก โมโตทู ในรายการ "โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์" ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ศึก โมโตจีพี 2022 ระเบิดความมันส์สนาม 17 รายการ "โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์" ในประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022 ด้วยคอนเซ็ปต์ "โมโตจีพีวิถีไทย" ถ่ายทอดความเป็นไทยไปทั่วโลก ผ่านการถ่ายทอดสดสู่สายตาแฟนมอเตอร์สปอร์ตกว่า 800 ล้านคู่ ใน 207 ประเทศโดยหนึ่งในไฮไลต์ของกริดสตาร์ตในสนามโมโตจีพี คือ การเปิดตัวในลุคสุดปังของ "ฮอนด้า เรซ แอมบาสซาเดอร์" ที่สร้างความเซอร์ไพรส์อย่างมากให้กับการแข่งขันในรุ่น โมโตทู กับการยืนคู่กับฮีโร่นักบิดชาวไทยอย่าง "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา เจ้าของหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ที่ลงแข่งขันโฮมเรซต่อหน้าแฟนๆ ในบ้านเกิดสำหรับชุดในลุคไทยอินเตอร์ของ "ฮอนด้า เรซ แอมบาสซาเดอร์" ครั้งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด "Honda Race To The One" ที่ต้องการนำเสนอความเป็นไทย ผ่านมนต์เสน่ห์แห่งผ้าไทย ลวดลายประยุกต์ ออกแบบ Pattern ของชุดให้ตัวเสื้อและแขน ใช้ผ้าไหมทอสองเส้นสีแดงสด มีความเงางามของตัวผ้าไหม ออกแบบให้ดูทันสมัยขึ้นด้วยการจับเดรปผ้าบริเวณหน้าอก และเพิ่มวอลลุ่มแขนพองที่ตัดทอนจากแขนหมูแฮมสวมกับกระโปรงผ้าไหมไทยลายสับปะรด ทอสีแดงและดิ้นสีเงินแวววาวเงางาม ที่ตัดเย็บในรูปเเบบกระโปรง Draping Skirt เลียนแบบการนุ่งโจงกระเบน ให้ลุคดูทันสมัยขึ้นพร้อมกับการเลือกคู่สี ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของฮอนด้า นั่นก็คือสีแดง มาผสมผสาน “ชฎา” ชุดเครื่องหัวสีเงิน ที่จะมาเพิ่มความอลังการของชุด "ฮอนด้า เรซ แอมบาสซาเดอร์" ให้น่าจดใจ และประกาศความเป็น Thai Spirit สู่สายตาชาวโลก...ในห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำคัญ อวดสายตาชาวโลก ผ่านการถ่ายทอดสดโดยจะถ่ายทอดสดไปยัง 207 ประเทศ ผู้ชมกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่น โมโตทู ของศึก โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมนี้ เวลา 13.20 น. ถ่ายทอดสดทาง SPOTV และ PPTVHD36แฟนๆ ความเร็วชาวไทยสามารถติดตามข่าวสาร "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ที่สร้างประวัติศาสตร์นักแข่งไทยคนแรกที่คว้าโพล โมโตทู ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ยอดนักบิดไทย ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เรซ ทู เดอะ ดรีม : www.facebook.com/HondaRacingTeamTH