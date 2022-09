เปลี่ยนคู่ชกด่วน "ซุปเปอร์บอน" ผู้ท้าชิงเจ็บถอน "ไทฟุน" ส้มหล่นได้เสียบแทน

"ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต มีอันต้องเปลี่ยนคู่ชกช่วงโค้งสุดท้าย ปะทะ "ไทฟุน ออสแคน" ที่มาเสียบแทนผู้ท้าชิง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" ซึ่งถอนชกเพราะอาการบาดเจ็บ ในศึก ONE Fight Night 2 ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ตามเวลาประเทศไทยเดิมที ซุปเปอร์บอน มีคิวลงป้องกันตำแหน่งกับแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" แต่ฝ่ายหลังได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมจึงจำเป็นต้องถอนตัวกะทันหันส้มจึงหล่นใส่ "ไทฟุน ออสแคน" นักชกหมัดหนักจากตุรกีที่เดิมทีถูกประกบคู่กับ "มารัต กริกอเรียน" ในรายการเดียวกัน โดยมาเสียบแทนในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิงรุ่นนี้ เท่ากับว่าเป็นโอกาสดีที่ ซุปเปอร์บอน มีลุ้นกำจัดอีกหนึ่งตัวท็อปของแรงกิงให้เกลี้ยงแผง หากไม่นับ ชิงกิซ ที่ต้องถอนตัวไปขณะที่ มารัต ก็ได้คู่ชกใหม่เป็น "จามาล ยูซูพอฟ" นักมวยจอมแกร่งจากตุรกีที่กล้าหาญชาญชัยเข้ามาขัดตาทัพชกกับ มารัต ซึ่งเคยนั่งแท่นตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งอันดับ 1 ของโลก โดยมีเวลาเตรียมตัวเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนชกเท่านั้นแฟน ๆ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 2 วันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ชมย้อนหลัง เวลา 22.30 น. นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง TICKETMASTER.SG