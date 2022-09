"แจ็คเล็ก, ยุ้ย ชไมพร" นำทัพเปิดตัว "ฟร้อนท์แมน เมนแสตนด์" เพิ่มคอนเท้นท์กีฬาให้หลากหลาย

บริษัท เมนสแตนด์ ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตด้านสื่อกีฬาออนไลน์ และ Content Creator รวบรวมบุคคลชื่อดังในวงการกีฬา เพื่อเพิ่มคอนเท้นท์ให้หลากหลายและเข้าถึงทุกคนได้มากขึ้นโดยเปิดตัวเหล่า "ฟร้อนแมน" 15 คน นำโดย "แจ็คเล็ก" สุวินัย โพธิไพโรจน์, "ยุ้ย" ชไมพร เห็นประเสริฐ , "แม็กซ์ ค่อกแค่ก" ฤทธิเดช กลิ่นจันทร์, "โอปอล์" ณัฐชา เสนาบุตร , "ต้อง บัฟแก็ก" จักรกฤษณ์ กุสุมาพรรณโญ , "พีชชี่" วรันธร สมกิจรุ่งโรจน์ , "ปาล์ม" กุลญา กระจ่างกุล , "ข้าว" วิรวิชญ์ เจริญเชื้อ , "นาน" มนุชา เจอมูล , "กบ" กิตติกร อุดมผล , ต่อ ณ ระนอง และ "แนท" ณรินทร์ภัทร บุญยวีรพันธ์ผนึกกำลังกับเหล่าขุนพลเมนสแตนด์เดิม อย่าง "จอน" ขจรยศ โชคธนเศรษฐ์ , "โทนคุง" พีระณัฐ จำปาเงิน และ "ยักษ์ดอยแดง" จิตกร ศรีคำเครือ เพื่อเพิ่มมิติและคอนเท้นท์ให้หลากหลายขึ้น ตามสโลแกน "stand for all สื่อกีฬาที่เข้าถึงทุกคน" โดยนอกจากคอนเท้นท์ชูโรง อย่าง footballista , tolk to tone และ beyond ball thai ในอนาคตจะมีคอนเท้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย ที่จะนำเสนอผ่านมุมมองของคนกีฬาที่หลากหลายสไตล์ ตามคาแลคเตอร์ของเหล่าฟร้อนท์แมนติดตามพวกเขาทั้งหมดได้ที่ทุกช่องทางของ Mainstand