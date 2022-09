ซานด์ฮาเก้น บู๊ ซง "โลมา" ดวล โกเมซ ศึก UFC FIGHT NIGHT อาทิตย์นี้

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันประจำสัปดาห์ ภายใต้รายการ UFC FIGHT NIGHT :SANDHAGEN VS SONG โดยคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นแบนตั้มเวตระหว่าง โครี่ ซานด์ฮาเก้น นักสู้อเมริกัน กับ ซง ยา ตง นักสู้จากประเทศจีน ที่สังเวียน UFC APEX ลาส เวสกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยานนี้ไฮไลท์ของรายการเป็นการต่อสู้ในรุ่นแบนตั้มเวตระหว่าง "Sandman" นักสู้สไตล์มวยไทยที่มีลูกกระโดดเข่าลอยอันเป็นเอกลักษณ์วัย 30 ปี ดีกรีรองแชมป์เบอร์ 4 เจ้าของสถิติ ชนะ 14 แพ้ 4 ไฟต์ โดยผลงานช่วงหลัง 2 ไฟต์ล่าสุด แพ้คะแนน ทีเจ ดิลลาชอว์ ไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์ และแพ้คะแนน ปีเตอร์ แยน เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซานด์ฮาเก้น จะพบกับ ซง ยา ตง หรือ "Kung Fu Monkey" ดาวรุ่งชาวจีนวัย 24 ปีที่มีสถิติชนะ 19 แพ้ 6 โดยผลงานช่วงหลังร้อนแรงสุดๆ ชนะมา 3 ไฟต์รวด แถม 2 ไฟต์หลังยังเป็นการชนะ TKO โดยล่าสุดต่อย มาร์ลอน โมราเอส หลับกลางอากาศในยกที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมารองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง ชิดี้ เอ็นโจกัวนี่ นักสู้อเมริกันวัย 32 ปีเจ้าของสถิติชนะ 22 แพ้ 7 ผลงานช่วงหลังน่าสนใจเมื่อชนะน็อคมาแล้ว 4 ไฟต์ติดต่อกัน โดย "Chidi Bang Bang" จะประจัญหน้ากับ เกรกอรี่ โรดริเกซ นักสู้จอมอึดของฉายา "RoboCop" จากบราซิลวัย 30 ปีที่มีสถิติชนะ 12 แพ้ 4 โดยผลงานช่วงหลังชนะแบบไม่ครบยก 4 จาก 6 ไฟต์หลังสุดนอกจากนี้ยังมีการขึ้นสังเวียนของนักสู้สาวตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยในพิกัดรุ่นสตรอว์เวตหญิงอย่าง Thai Dolphin โลมา ลูกบุญมี หรือ สุภิสรา คนหลัก นักสู้สาวไทยวัย 26 ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีสถิติชนะ 6 แพ้ 3 โดยจะดวลกับ เดนิเซ่ โกเมซ นักสู้จากบราซิลวัย 22 ปีที่มีสถิติชนะ 6 แพ้ 1สำหรับ โลมา เริ่มก้าวเข้าสู่สังเวียน 8 เหลี่ยมครั้งแรก เมื่อปี 2019 และเก็บชัยชนะได้ตั้งแต่ไฟต์แรก ต่อด้วยการพ่ายคะแนน อันเจลา ฮิลล์ คู่ต่อกรชาวอเมริกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 และเอาชนะคะแนน จิน ญู เฟรย์ นักสู้สาวลูกครึ่งเกาหลีใต้-อเมริกัน โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 “เดอะไทย ดอลฟิลส์” ไล่อัดเอาชนะ แซม ฮิวจ์ส คู่แข่งชาวอเมริกัน ขณะที่ไฟต์ล่าสุด โลมา แพ้คะแนน ลูปิต้า โกดิเนส ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ที่สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ อีกมากมายรออยู่ในรายการ UFC FIGHT NIGHT :SANDHAGEN VS SONG วันอาทิตย์นี้ผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT :SANDHAGEN VS SONGคู่หลักในรายการคู่เอก - รุ่นแบนตั้มเวตโครี่ ซานด์ฮาเก้น VS ซง ยา ตงรองคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตชิดี้ เอ็นโจกัวนี่ VS เกรกอรี่ โรดริเกซรุ่นเฟเธอร์เวตอันเดร ฟิลี่ VS บิลล์ อัลจีโอรุ่นมิดเดิลเวตโจ ไปเฟอร์ VS อเลน อมเดอฟสกี้รุ่นเฮฟวี่เวตทันเนอร์ โบเซอร์ VS โรดริโก้ นาสซิเมนโต้ เฟร์เรย์ร่ารุ่นมิดเดิลเวตแอนโธนี่ย์ เอร์นานเดซ VS มาร์ค-อันเดร บาร์เรียอุลท์คู่ประกอบรายการรุ่นเฟเธอร์เวตดาม่อน แจ็คสัน VS แพต ซาบาตินี่รุ่นเวลเตอร์เวตเตรแว็ง กิลส์ VS ลูอิส กอสเซ่รุ่นแบนตั้มเวตหญิงอัสเปน แลดด์ VS ซาร่า แม็คมานน์รุ่นสตรอว์เวตหญิงเดนิเซ่ โกเมซ VS โลมา ลูกบุญมีรุ่นไลต์เวตเทรย์ อ็อกเดน VS ดาเนี่ยล เซลล์ฮุบเนอร์รุ่นฟลายเวตหญิงมาริย่า อกาโปว่า VS กิลเลียน โรเบิร์ตสันรุ่นแบนตั้มเวตโทนี่ กราเวลี่ VS จาวิด บาชารัตรุ่นไลต์เวตนิโคลัส ม็อตต้า VS คาเมร่อน แวนแคมป์สำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT :SANDHAGEN VS SONG ณ สังเวียน UFC APEX ลาส เวสกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยานนี้ คู่หลักเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-september-17-2022