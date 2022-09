ไถทิ้งสนามกอล์ฟ-คืนสนามฟุตบอล...ผอ.โรงเรียน รอดโทษ

จากกรณีที่แฟนเพจดังอย่าง โหลกแดง in the Multiverse of Madness ได้ออกมาแฉพฤติกรรมของ ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สร้างสนามกอล์ฟในสนามฟุตบอลโรงเรียน อ้างว่าใช้สอนเด็ก แต่แท้จริงตนเองและพรรคพวกมาตีกอล์ฟเองโดยไม่ได้สนว่าเด็กๆจะมีสนามกีฬาไว้ใช้หรือไม่ จนกลายเป็นที่วิจารณ์ในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมก่อนที่ภายหลังจะมีการชี้แจงจาก นายภานุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น ต.หนองย่างซิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ว่า สนามดังกล่าวเกิดจากหลักสูตรสอนกอล์ฟ เป็นหลักสูตรกีฬาทางเลือก ที่คิดกันภายในผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกส่งเสริมลูกหลาน ได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาเป็นอาชีพในอนาคตอย่างไรก็ตามล่าสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว มีการนำรถไถรื้อพื้นผิวสนามกอล์ฟออก เพื่อปรับให้กลับสู่การเป็นสนามฟุตบอล ที่จะนำไปใช้ประโยชนร่วมกับนักเรียน และชุมชนเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยจาก นายอภิชัย ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 หลังได้รับรายงานมีการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเป็นโครงการนำร่อง ที่เป็นหลักสูตรทางเลือก ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ส่วนของการดำเนินการทางวินัยหรือเอาผิด ถือว่าผู้อำนวยการไม่ได้มีการกระทำผิดทางวินัย เพียงเป็นการเปิดโครงการหลักสูตรทางเลือก เมื่อชุมชนไม่ต้องการ จึงสั่งการให้ยกเลิกได้เช่นกัน