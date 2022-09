"ชาตรี" บิ๊กบอสมวยวัน ย้่ำกฎเหล็กที่ "ONE ลุมพินี" ต้องมี

"ชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ (ONE) ในฐานะโปรโมเตอร์ป้ายแดงของสนามมวยเวทีลุมพินี ประกาศย้ำกฎเหล็กของการจัดการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือ "ONE Lumpinee (วัน ลุมพินี)" ที่จะประเดิมการถ่ายทอดสดนัดแรกเดือนมกราคม ปี 2566หลังจากการแถลงข่าวความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ "ONE Lmpinee (วัน ลุมพินี)" เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา บิ๊กบอสของ ONE ก็ออกมาตอกย้ำความมุ่งมั่นในการใช้เวทีมวยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่าง "ลุมพินี" เป็นเวทียกมาตรฐานมวยไทยสู่ระดับโลก และถือโอกาสประกาศกฏเหล็กที่เจ้าตัววางไว้เป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด"ทุกอย่างจะใสสะอาด ทุกอย่างจะยุติธรรม กีฬา ไม่เอาเปรียบนักมวย และให้โอกาสนักมวย จริงจัง จริงใจ จากใจ อันนี้สำคัญมากที่สุด " นายชาตรีกล่าวนอกจากนี้ นายชาตรี ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ ONE ในฐานะองค์กรสื่อกีฬาระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ONE Lumpinee จะเป็นไปตามทิศทางที่กำหนดได้ ภายใต้นโยบายหลัก 5 ประการ ได้แก่1.แผนการลงทุนกว่า 3,600 ล้านบาทในอุตสาหกรรม และระบบนิเวศน์มวยไทยในตลาดโลก 2.สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับโปรโมเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 3.ถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกคืนวันศุกร์ ทุกสัปดาห์ ไม่ต่ำกว่า 52 รายการต่อปี เผยแพร่ในกว่า 154 ประเทศทั่วโลก 4.ออกอากาศรายการถ่ายทอดสดของ ONE ทุกสัปดาห์ทางช่องทีวีพันธมิตรตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 และ 5.ให้ค่าตอบแทนสูงที่สุดในประเทศไทยแก่นักกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของกีฬามวยไทยทั้งระบบ ที่สำคัญ ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ และรายได้ให้กับนักกีฬา ทำให้นักกีฬามีชีวิตที่มั่นคงในช่วงบั้นปลายของอาชีพ ตามเจตจำนงสำคัญของ ONE ในการเชิดชูฮีโร่ สร้างเกียรติยศให้แก่ตัวนักกีฬา และชี้ให้เห็นคุณงามความดีที่เป็นจุดเด่นของแต่ละคน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่วไป