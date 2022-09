ฟังขึ้นไหม!!! ผอ.โรงเรียนแจงเปลี่ยนสนามบอลเป็นสนามกอล์ฟ

จากกรณีที่แฟนเพจดังอย่าง โหลกแดง in the Multiverse of Madness ได้ออกมาแฉพฤติกรรมของ ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่สร้างสนามกอล์ฟในสนามฟุตบอลโรงเรียน อ้างว่าใช้สอนเด็ก แต่แท้จริงตนเองและพรรคพวกมาตีกอล์ฟเองโดยไม่ได้สนว่าเด็กๆจะมีสนามกีฬาไว้ใช้หรือไม่ จนกลายเป็นที่วิจารณ์ในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามภายหลังมีการระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น ต.หนองย่างซิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งได้มีการเปิดเผยจากตัวแทนชุมชนว่าการกระทำดังกล่าวส่งผลต่อชาวบ้านรอบข้าง เนื่องจากมีลูกกอล์ฟไปตกบริเวณบ้านและหลังคาของชาวบ้านทว่าล่าสุดนายภานุวัฒน์ ธงยศ อายุ 58 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองย่างซิ้น เปิดเผยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่า สนามดังกล่าวเกิดจากหลักสูตรสอนกอล์ฟ เป็นหลักสูตรกีฬาทางเลือก ที่คิดกันภายในผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกส่งเสริมลูกหลาน ได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาเป็นอาชีพในอนาคตอย่างไรก็ตาเป็นเพียงการนำร่อง ทดลองใช้พื้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนบางส่วน เป็นสนามไดรฟ์กอล์ฟ ยอมรับยังไม่ได้สอบถามความคิดเห็นชุมชน ทว่าที่ผ่านมาได้พยายามหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับชุมชนละแวกใกล้เคียง แต่ก็ยังเกิดความผิดพลาด ขอน้อมรับในปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา และขอให้เป็นมติชุมชน เมื่อชุมชนไม่เห็นด้วย ไม่ต้องการ จะขอยุติหลักสูตรดังกล่าว พร้อมกับเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเสริมที่สอดคล้องกับชุมชนต่อไปภาพจากแฟนเพจ โหลกแดง in the Multiverse of Madness