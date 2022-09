UFC279 อลวน สลับคู่ชกก่อนเปิดศึก คู่เอก ดิอาซ ดับซับมิทชั่นใส่ เฟอร์กูสัน ยก 4

ศึก UFC 279 :DIAZ VS FERGUSON สัปดาห์นี้ ก่อนระเบิดศึกมีปัญหาขึ้นจนทำให้การแถลงข่าวต้องยกเลิกกลางคัน เมื่อมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในขณะแถลงข่าว นอกจากนี้ยังต้องมีการสลับคู่การต่อสู้ หลังจากที่ คามซัต ชิมาเยฟ นักสู้จากสวีเดน ที่จะพบกับ เนต ดิอาซ ทำน้ำหนักไม่ได้เกินพิกัดอยู่ถึง 8 ปอนด์ส่งผลให้คู่เอกของรายการเป็นการพบกันของ เนต ดิอาซ ที่ต้องสลับมาดวลกับ โทนี่ เฟอร์กูสัน ในรุ่นแคชเวตแทน โดยการต่อสู้คู่นี้ช่วง 2 ยกแรกทั้งคู่ยืนแลกอาวุธกันอย่างสนุก คู่คี่สูสี และแทบยังดูไม่ออกว่าใครเหนือกว่ายกที่ 3 โทนี่ เฟอร์กูสัน เริ่มย้ำเตะพับนอกใส่ ดิอาซ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการโดนหมัดของ ดิอาซ เช่นกัน ยกที่ 4 ดิอาซ เริ่มเป็นฝ่ายรุกไล่ใช้พายุหมัดถล่มเข้าใส่ เฟอร์กูสัน ก่อนได้จังหวะใส่ แรร์ เนค โช้ค จน เฟอร์กูสัน ต้องขอยอมแพ้ไปในยกที่ 4ส่วนรองคู่เอก คามซัต ชิมาเยฟ ที่ถูกไปปรับไปต่อสู้ในรุ่นแคชเวต และต้องมาดวลกับ เควิน ฮอลแลนด์ แทน โดยผลการต่อสู้คู่นี้ยุติลงด้วยเวลา 2 นาที 13 วินาทีของยกแรกเมื่อ ชิมาเยฟ พุ่งเทคดาวน์ใส่ ฮอลแลนด์ ตั้งแต่ต้นยก ก่อนรุกไล่จนจับ ฮอลแลนด์ ใส่ซับมิทชั่นได้สำเร็จ เอาชนะไปได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรก ส่งผลให้ ชิมาเยฟ รักษาสถิติไร้พ่ายไว้ได้ต่อไปในขณะที่ หลี่ จิง เหลียง นักสู้ชาวจีนที่จากเดิมต้องพบกับ โทนี่ เฟอร์กูสัน เปลี่ยนมาพบกับ ดาเนี่ยล โรดริเกวซ แทน โดยผลการชกคู่นี้ คู่คี่สูสีตั้งแต่ยกแรกถึงยกสุดท้าย ก่อนที่ โรดริเกวซ จะเอาชนะคะแนน หลี่ จิง เหลียง ไปได้แบบค้านสายตา ส่วนอีกหนึ่งนักสู้จากเอเชียอย่าง เหยลี่ อลาเต็ง เพชรฆาตชาวจีนเชื้อสายมองโกล เอาชนะคะแนน ชาด อันเฮลิเกอร์ คู่ต่อกรจากแคนาดาวัย 35 ปี ในรุ่นแบนตั้มเวตผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC 279 :DIAZ VS FERGUSONคู่หลักในรายการคู่เอก - รุ่นแคชเวตเนต ดิอาซ ชนะซับมิทชั่น โทนี่ เฟอร์กูสัน ยกที่ 4รองคู่เอก - รุ่นแคชเวตคามซัต ชิมาเยฟ ชนะซับมิทชั่น เควิน ฮอลแลนด์ ยกที่ 1รุ่นแคชเวตดาเนี่ยล โรดริเกวซ ชนะคะแนน หลี่ จิง เหลียงรุ่นแบนตั้มเวตหญิงไอรีน อัลดาน่า ชนะ TKO มาซี่ย์ ชิอาสสัน ยกที่ 3รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตจอห์นนี่ วอล์คเกอร์ ชนะซับมิทชั่น อิออน คูเตลาบา ยกที่ 1คู่ประกอบรายการรุ่นเฟเธอร์เวตยูเลี่ยน เอโรซ่า ชนะคะแนน ฮาคีม ดาโวดูรุ่นแคชเวตชาลตัน อัลเมด้า ชนะซับมิทชั่น แอนทอน เติร์กคาลจ์ ยกที่ 1รุ่นมิดเดิลเวตเดนิส ตุยลุยลิน ชนะ TKO เจมี่ พิตเก็ตต์ ยกที่ 2รุ่นเฮฟวี่เวตคริส บาร์เน็ตต์ ชนะ TKO เจค โกลิเยร์ ยกที่ 2คู่ก่อนรายการรุ่นเฟเธอร์เวตหยญิงนอร์มา ดูม็องต์ ชนะคะแนน ดานิเยล โวล์ฟรุ่นแบนตั้มเวตเหยลีี่ อลาเต็ง ชนะคะแนน ชาด อันเฮลิเกอร์รุ่นสตรอว์เวตหญิงเอลิเซ่ รีด ชนะคะแนน เมลิสซ่า มาร์ติเนซรุ่นเวลเตอร์เวตโยอัน ไลเนสเซ่ ชนะคะแนน ดาเรียน วีคส์สำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในศึก UFC FIGHT NIGHT :SANDHAGEN VS SONG คู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นแบนตั้มเวตระหว่าง โครี่ ซานด์ฮาเก้น นักสู้อเมริกัน กับ ซง ยา ตง นักสู้ชาวจีนนอกจากนี้ยังมีการขึ้นสังเวียนของนักสู้สาวตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยอย่าง Thai Dolphin โลมา ลูกบุญมี ที่จะดวลกับ เดนิเซ่ โกเมซ นักสู้จากบราซิลในพิกัดรุ่นสตรอว์เวตหญิง โดยจะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน UFC APEX ลาส เวสกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 18 กันยานนี้ คู่หลักเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-september-17-2022