“เมฆรัชคีฏาก์-กมลชนก-เอกสิทธิ์-สุรศักดิ์” เรียงแถวแรงยึดโพเดียมศึก “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต” สนาม 2 ที่ภูเก็ต

ส่งตรงประสบการณ์ความเร็วแรงไปให้ชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้มันส์สะใจในสนามที่ 2 ของการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซยอดนิยม “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022 : Pushing the limit to race your ambition” โดยมี มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดงานในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยมี มารี เบรินเนอร์ และปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต พร้อมเหล่านักแข่งร่วมลงสนามชิงชัยใน 4 รุ่นการแข่งขันกว่า 60 คันแรงเต็มสปีดสำหรับการแข่งขันวันเมคเรซสุดเร้าใจ ในรูปแบบสตรีทเซอร์กิตริมหาด ที่นักแข่งทุกคนพร้อมก้าวข้ามขีดจำกัด ด้วยพลังนักสู้ผ่านการแข่งขันพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์โตโยต้าทั้ง 4 รุ่น โดยในสนามที่ 2 นี้ เหล่านักแข่งที่ได้อันดับ1, 2 และ 3 จากสนามแรกต่างต้องรับความกดดันมากขึ้นเพราะตามกติการถต้องถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น 30, 20 และ 10 กิโลกรัมตามลำดับ ประเดิมรุ่นแรกด้วย ยาริส วันเมคเรซ อีโค่คาร์ยอดนิยมที่แฟนๆ ชื่นชอบในความขับสนุก เข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นนี้ลงสนามแข่งกันถึง 29 คัน มี ปังปอนด์ อัครวุฒิ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข 10 ร่วมลงสนาม ชิงไหวชิงพริบเบียดแย่งแซงกันสุดมันครบ 20รอบ ผลปรากฏว่าอันดับ 1 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ หมายเลข 98 จากทีม Kaizo Pertamina nexzter racing, อันดับ 2 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท หมายเลข 25 จากทีม Nexkart ATP 888carwash by DT Mortorsport, อันดับ 3 คือ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์ หมายเลข 39 จากทีม PMC52, อันดับ 4 คือ ภูรีภัทร ลีฬหนันทน์ หมายเลข 68 จากทีม TMC Drive68 by wootbangbon3 และอันดับ 5 คือ อะกิ จิตรานุวัฒน์ หมายเลข 9 จากทีม YK Motorsportต่อที่การแข่งขันรุ่น วีออส เลดี้ วันเมคเรซ ของเหล่านักแข่งหญิงลงสนามดวลความแรงให้สะใจ มี มารี เบรินเนอร์ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข192 ร่วมลงสนาม จบการแข่งขันอันดับ 1 คือ โกะ-กมลชนก บุญคร่ำ หมายเลข 199 จากทีม Sittipol Group ดีกรีแชมป์สนามแรกอาศัยความเก๋าทำผลงานเยี่ยมคว้าแชมป์ไปครอง อันดับ 2 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร หมายเลข 135 จากทีม Kaizo Nexzter Pertamina Racing Team by RUK Service, อันดับ 3 คือ สาวิตรี กวางแก้ว หมายเลข 138 จากทีม IDEMITSU Racing Team Thailand อันดับ 4 คือ สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข 193 จากทีม Nexzter singha Sittipol และอันดับ 5 มารี เบรินเนอร์ หมายเลข 192 จาก Toyota Racing Star Teamไปแรงกันต่อในรุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งพลังแรงสะใจ อันดับ 1 คือ เอกสิทธิ์ นามแสงผา หมายเลข 2 , อันดับ 2 คือ อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ หมายเลข 44 จากทีม Vanguard, อันดับ 3 คือ ปัณฑ์นลิน ทวยเดช หมายเลข 28 สาวน้อยอายุเพียง 14 ปี จากทีม Kaizo Nexzter Pertamina by RUK Serviceส่งไม้สุดท้ายให้กับความมันส์ของนักแข่งรุ่นใหญ่ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่สนาม 2 ทุกคันไม่ขอยอมใครรถเท่ากัน แรงเท่ากัน วัดกันที่ฝีมือและจังหวะ ผลปรากฏว่า สุรศักดิ์ ดาเก็ง หมายเลข 19 คว้าแชมป์ประจำสนามไปครอง, ส่วนอันดับ 2 คือ ศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา หมายเลข 46 จากทีม Gulf oil Thailand By RG46, อันดับ 3 คือ อัฐพล แก้วอาษา หมายเลข 26 จากทีม B-Quik, อันดับ 4 คือ วิทวัส ชินบารมี หมายเลข 59, และอันดับ 5 คือ คือ ทิพวรรณ ภู่ระยับ หมายเลข 38 จากทีม Toyota Alive Driving Park Mortorsport Thailandนอกจากนั้นแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดโปรด อาทิ “GR BATTLE DRIFT SHOW" ยกทัพรถแต่งตระกูล GR ทั้ง Supra, Corolla Altis และ Hilux Revo มาโชว์สมรรถนะการขับขี่และควบคุมโดยแชมป์รายการดีวันกรังปรีซ์จากญี่ปุ่น ชมโชว์พิเศษจากตัวจริงของทีมแข่งแชมป์โลก 3 ปีซ้อน Toyota Gazoo Racing Team Thailand Champion Show ตื่นตาไปกับขบวนรถกระบะพันธุ์แกร่ง "Hilux Revo Racing Mania" ไฮลักซ์ รีโว่ หล่อ แรง แต่งสวยจนต้องว้าว ! ร่วม Meet & Greet Toyota Gazoo Racing Star Team กับ มารี เบรินเนอร์ และปังปอนด์ อัครวุฒิสำหรับกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” สนามที่ 3 จะไประเบิดพลังความแรงกันต่อที่สนามแข่งมาตรฐานระดับโลก ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 ร่วมติดตามชมภาพความสนุกและบรรยากาศสุดเร้าใจ พร้อมชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand