ONE และกองทัพบก ยืนยันความร่วมมือ "ONE-ลุมพินี"

เช้าวันที่ 9 กันยายน 2565 นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ONE, "นายจิติณัฐ อัษฎามงคล" ประธาน ONE ประเทศไทย และ "นายเปรม บุษราบวรวงษ์" ผู้บริหาร แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน เดินทางเข้าพบ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะ ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เพื่อกระชับความสัมพันธ์และยืนยันความร่วมมือโปรเจ็กต์ "ONE Lumpinee (วัน ลุมพินี)" ก่อนถึงวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย.นี้ด้าน พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ยืนยันกองทัพบก เปิดไฟเขียวสนับสนุน ONE Lumpinee อย่างเต็มที่ ภายใต้นโยบายเดียวกัน คือการผลักดันมวยไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก ด้วยเห็นศักยภาพของ ONE ในฐานะองค์กรสื่อกีฬาการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการเผยแพร่กีฬาการต่อสู้ที่หลากหลาย รวมถึง มวยไทย ไปสู่ผู้ชมกว่า 150 ประเทศดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้ ONE Lumpinee ยังมีนโยบายที่จะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือร่วมใจระหว่าง โปรโมเตอร์ หัวหน้าคณะ และนักมวยจากทุกแห่งทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยกันสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการมวยไทย และเดินหน้าเติบโตไปด้วยกัน