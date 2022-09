เเฟนความเร็วเตรียมมัน! เปิดตัว โทรฟี่ ThaiGP ศึก โออาร์ ไทยแลนด์ 2022

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดแถลงข่าวนับถอยหลังการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ชื่อรายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” (OR THAILAND GRAND PRIX 2022) ซึ่งจะชิงชัยที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ท่ามกลางการรอคอยของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยและทั่วโลก กับการเป็นเจ้าภาพปีที่ 3วันที่ 8 กันยายน 2565 ที่สโมสรราชพฤกษ์คลับ กรุงเทพ : นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนผู้สนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย, จังหวัดบุรีรัมย์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน), สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนร่วมงานมากมายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เหลืออีกเพียง 3 สัปดาห์ ก่อนเข้าสู่สุดสัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตไทย กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทยและคนไทย ขอให้ความมั่นใจว่า ขณะนี้ประเทศไทยพร้อมเกิน 100% ที่จะจารึกหน้าประวัติศาสตร์การแข่งขันร่วมกันอีกครั้ง โดยทางกระทรวงฯมีกำหนดการในการนำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนเริ่มงานวันที่ 28 กันยายน 2565 รวมทั้งนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมหมู่บ้านนกกระเรียนพันธุ์ไทย ชุมชนบ้านสวายสอ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะเป็นอีกจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดึงดูดผู้ชมงานให้มาท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน“สำหรับถ้วยรางวัลปีนี้ออกแบบสื่อถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสงอาทิตย์ลอดช่อง 15 ประตู ของปราสาทหินพนมรุ้งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของ จ.บุรีรัมย์ และด้านบนของฐานคือลวดลาย บนแทร็กของ สนามช้างฯ ผสมผสานตัวละครหนุมานที่ใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของ ThaiGP โดยหนุมานเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความรวดเร็ว ว่องไว เปรียบเสมือนการแข่งขันโมโตจีพีที่เป็นกีฬาแห่งความเร็วเช่นกัน”ทั้งนี้ ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เปิดพาวิลเลี่ยนภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Festival at ThaiGP ศูนย์รวมข่าวสารด้านการท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่สื่อสารไทย-อังกฤษคอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวตลอด 3 วันของการจัดงาน แบ่งเป็นโซนต่างๆอาทิ โซนเที่ยวไทย 5 ภาค, โซน Sport Event สนุกกับกิจกรรมกีฬาในรูปแบบเกม Interactive ที่ทันสมัย เช่น มาราธอน, ไตรกีฬา, จักรยานทางไกล ฯลฯด้านนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในฐานะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นเจ้าบ้านในการจัดการแข่งขันโมโตจีพีเป็นปีที่ 3 ในครั้งนี้ จังหวัดยังคงรักษามาตรฐานให้งานที่กำลังจะมาถึงมีความสมบูรณ์แบบที่สุด มีการนำของดีบุรีรัมย์ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้ายอัคนีผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาหารของฝากขึ้นชื่อและงานฝีมือมากมาย เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังมีในการบริการด้านข้อมูลสำคัญต่างๆสำหรับผู้เข้าชมงานโมโตจีพี นอกจากจะมีอาสาสมัครและจิตอาสานับพันคนที่ดูแลด้านต่างๆ ในปีนี้ยังได้จัดเตรียม Line Official, Website 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าแพลตฟอร์มต่างๆ และเช็กข้อมูลที่จำเป็นได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีข้อมูลที่จำเป็นทุกอย่าง เช่น เส้นทางเข้าออกสนามแข่งขัน จุดบริการรถรับส่ง สถานที่จอดรถ ผังของงาน ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจให้มากที่สุด“ในปีนี้เรายังมีไฮไลต์สำคัญคือโครงการนำร่องท่องเที่ยววิถีชุมชนหมู่บ้านนกกระเรียนพันธุ์ไทย ชุมชนบ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์ มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน พักโฮมสเตย์ ทำโฮมสปาภูมิปัญญาชาวบ้าน รับประทานอาหารจากเถียงนาเชฟเทเบิ้ล และช้อปปิ้งของพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เองที่ชาวบุรีรัมย์ทุกคนร่วมใจกันนำเสนอและหวังว่าจะเป็นต้นแบบ Buriram Model ในการให้ชุมชนอื่น หมู่บ้านอื่นของไทยได้นำไปเป็นต้นแบบให้เกิดการพัฒนา วิถีชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนได้อย่างแน่นอน”นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะ Title Sponsor ผู้สนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด กล่าวว่า ในปีนี้ OR จัดเตรียมกิจกรรมสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมาย พร้อมต้อนรับแฟน ๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลา 3 วัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ บูธจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ OR การจำหน่ายของที่ระลึกสุดพิเศษใน MotoGP Limited Edition บริเวณ OR Pavilionอีกทั้งกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก Blue Card ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ติดขอบสนาม โดยใช้เพียง 5 คะแนน แลกรับส่วนลด 25% สำหรับซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน OR THAILAND GRAND PRIX 2022 และที่พิเศษสุดสำหรับปีนี้ OR ได้เตรียมโซนพิเศษสำหรับแสดงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) พร้อมพื้นที่ไว้สำหรับทดลองขับขี่ อีกด้วยนายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มตราช้าง กล่าวว่า สำหรับการแข่งขัน Moto GP 2022 “เครื่องดื่มตราช้าง” ได้เตรียมกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ ไว้ตั้งแต่เข้าสนาม โดยจัดเตรียม Chang Shuttle Station รับ-ส่งแฟนๆ ฟรี นอกจากนี้ยังเตรียม Chang House เอาใจแฟนความเร็วให้สามารถชมถ่ายทอดสดบนจอ LED ขนาดใหญ่ และ Chang Music Connection วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พบกับ สล็อตแมชชีนและ โจอี้บอย ส่วนวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม หลังจากได้ชมศึกมวยไทย วิถีถิ่นไทยแล้ว ทาง“ช้าง”ยังมีคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกับศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา และปิดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคมด้วยคอนเสิร์ตโอ๊ต ปราโมทย์แฟนความเร็วที่สนใจ ซื้อบัตรชมการแข่งขันได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Chang Circuit Buriramพิเศษสุดกับบัตรเข้าชมโซนกิจกรรม (Admission Ticket) ราคา 100 บาท/วัน หรือ 3 วันในราคา 200 บาท ผู้ถือบัตรนี้ไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันในสนาม แต่เข้าร่วมกิจกรรมใน OR Thailand Granprix Expo บริเวณด้านหน้าสนาม ทั้งชม ช้อป ชิม ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆในเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตที่เกิดขึ้นโดยรอบ เช่น คอนเสิร์ต, มวย รวมทั้งกิจกรรม Meet & Greet นักบิดโมโตจีพีชื่อดังที่จัดโดยค่ายรถจักรยานยนต์และทีมแข่งยักษ์ใหญ่ได้อีกด้วย