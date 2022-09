12 กำปั้นดาวรุ่งศึก Road To ONE เตรียมฟาดปากรอบรองฯ เสาร์ 17 ก.ย.นี้

การแข่งขัน Road To ONE Thailand เวทีสานฝันดาวรุ่งมวยไทยสู่เวทีระดับโลก ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ONE และ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน และศึกเกียรติเพชร ได้เปิดสังเวียนไปเมื่อเดือนกรกฏภาคมที่ผ่านมา และเสร็จสิ้นรอบแรกไปอย่างดุเด็ดเผ็ดมันมาถึงตอนนี้ เราได้ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้ง 12 ชีวิต เป็นที่เรียบร้อย โดยทั้งหมดมีกำหนดฟาดปากกันในรอบรองชนะเลิศที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 7HD และจะได้รู้ผลทันทีว่าใครจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศภายในวันเดียว โดยมีการประกบคู่ดังต่อไปนี้คู่เอก เด็ดดวงเล็ก ส.สมหมาย vs ไท สจ.เปี๊ยกอุทัยมวยไทย รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.)คู่รอง ยอดภูผา ต.โยธา vs ยอดไอคิว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (70.3 กก.)สตาร์บอย เพชรเกียรติเพชร vs ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว.มวยไทย รุ่นฟลายเวต (61.2 กก.)ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน vs เซเลส ภูเก็ตสิงห์มวยไทยมวยไทย รุ่นอะตอมเวต (52.2 กก.)แก่นนรสิงห์ ดีเอ็นเอ ไทยแลนด์ vs อวตาร ต.หมอศรีมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (70.3 กก.)กำไลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี vs ลมมณี เดอะเลเจนด์ อารีน่ามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (52.2 กก.)โดยจะมีเพียง 6 คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพื่อพิชิตตำแหน่งเบอร์หนึ่งของ 3 รุ่นน้ำหนัก และจะได้โอกาสเซ็นสัญญามูลค่ากว่า 3.4 ล้านบาท เป็นนักกีฬาสังกัด ONE เต็มตัวติดตามชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ Road To ONE ได้ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายนนี้ ถ่ายทอดสดเวลา 10.00 น. ทางทีวีช่อง 7HD