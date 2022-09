"พันธ์พยัคฆ์" เผยเคล็ดลับยกเครื่องสไตล์การชก "ยอดมวย 3 พ.ศ." เวอร์ชั่นใหม่

เล่นเอาแฟนมวยตื่นตะลึงกันทั่วหน้าสำหรับ "ยอดมวย 3 พ.ศ." พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ ที่โชว์ฟอร์มเดือดชนะน็อก "ซาวาส ไมเคิล" จนไม่เหลือคราบ "ยอดมวยเกียร์อาร์" ที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ ส่งให้เขาลอยลำสู่รอบชิงชนะเลิศ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวตทันทีพันธ์พยัคฆ์ ถูกส้มหล่นใส่อย่างจังเมื่อได้เลื่อนขึ้นเป็นตัวจริงของการแข่งขัน มวยไทย เวิลด์กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบรองชนะเลิศ หลัง "รถถัง จิตรเมืองนนท์" เพื่อนร่วมค่ายถอนตัวช่วงโค้งสุดท้ายจากศึก ONE Fight Night 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ พันธ์พยัคฆ์ ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากได้โอกาสผันตัวไปเป็นครูมวยที่ “อีโวลฟ์ MMA” ค่ายดังแห่งแดนสิงโตตามรุ่นพี่หลายคน เขาก็ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองในเรื่องของการฝึกซ้อมและการปรับเปลี่ยนสไตล์การชกเพื่อศึกนี้โดยเฉพาะโดยเจ้าตัวได้ยอดมวยรุ่นพี่อย่าง "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ราชัน ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต มาถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาแบบไม่กั๊ก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนตัวเองและลบคำสบประมาทจากแฟนมวยบางส่วนที่ไม่ประทับใจสไตล์การชกแบบเดิม ๆ ทุกครั้งที่ขึ้นสังเวียน"การที่ผมได้โอกาสมาเป็นครูมวยที่ อีโวลฟ์ ทำให้ผมตั้งใจที่จะเปลี่ยนตัวเอง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราด้วยครับ ผมต้องทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างว่าสไตล์ของ พันธ์พยัคฆ์ เป็นอย่างไรและเชื่อถือตัวเราในฐานะครูมวยครับ""อีกอย่าง สภาพแวดล้อมของที่นี่ก็สำคัญมากครับ ถ้าเราอยู่กับคนขี้เกียจ ก็จะไม่มีใครพากันซ้อม แต่ที่นี่ การที่เราแวดล้อมไปด้วยคนที่ตั้งใจซ้อม ขยันซ้อม ก็เป็นเครื่องกระตุ้นให้เราอยู่นิ่งไม่ได้ ซึ่งผมก็ได้ พี่น้องโอ๋ ชวนกันไปซ้อม และเป็นกำลังใจให้ตลอดครับ""ตลอด 20 กว่าปีที่ชกมวยที่เมืองไทย ผมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น 'มวยหนี' มาตลอดจนผมชินชาและก็ไม่ได้สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เมื่อได้โอกาสมาอยู่ที่ อีโวลฟ์ มันมีแรงกระตุ้น มีการสนับสนุนจากทุกคนให้ผมกล้าเปลี่ยนตัวเอง แล้วพอผมทำได้ มันเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยครับ"ทั้งนี้ พันธ์พยัคฆ์ ในฐานะที่หนึ่งของสาย เอ จะเข้าไปเจอกับ "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ที่หนึ่งของสาย บี ในรอบชิงชนะเลิศ และจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เข็มขัดแชมป์มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ เส้นแรกของ ONE ไปครองแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและโปรแกรมการแข่งขันครั้งต่อไปของ "พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์" ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com