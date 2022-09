ONE จับมือ "ลุมพินี" เตรียมแถลงปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่แห่งวงการมวยไทย

ONE และ"สนามมวยเวทีลุมพินี" สนามมวยแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย พร้อมใจประกาศความร่วมมือ "ONE ลุมพินี (ONE Lumpinee)" อย่างเป็นทางการ เพื่อพลิกโฉมวงการมวยไทยแบบใหม่หมดจด โดยจะจัดงานแถลงข่าวขึ้นในวันจันทร์ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)ภายในงานจะได้พบกับบิ๊กบอส ONE "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) "พล.อ.สุชาติ แดงประไพ" ร่วมจับมือสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่แห่งวงการมวยไทยพิเศษสุดสำหรับแฟน ๆ ที่ไปร่วมงานนี้ จะได้ Meet & Greet กระทบไหล่แชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ของ ONE ทั้ง รถถัง, น้องโอ๋, เพชรมรกต, ซุปเปอร์บอน, สมิลลา และ แสตมป์ พร้อมด้วยนักกีฬา ONE ชื่อดังอีกหลายคน อาทิ ตะวันฉาย, แสงมณี, นัท วันเดอร์เกิร์ลแฟนๆ ที่ต้องการเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนด่วน (จำนวนจำกัด) ได้ที่ลิงก์นี้ >> m.me/onechampTH โดยผู้ลงทะเบียน 100 ท่านแรกที่เดินทางไปถึงงาน จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก ONE กลับบ้านไปด้วย ติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand