รอนานแล้ว! "น้องโอ๋" พร้อมรีแมตช์ "เสมาเพชร" รายต่อไป

"ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว ประกาศกร้าวพร้อมเจอว่าที่ผู้ท้าชิงรายต่อไป "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" หลังจากที่ฝ่ายหลังสามารถรั้งเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ได้อย่างเหนียวแน่นในไฟต์ล่าสุด และจ่อคิวซิวเข็มขัดของ น้องโอ๋ เป็นรายต่อไปแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต วัย 35 ปี โชว์ผลงานสุดว้าว ปราบผู้ท้าชิงจอมซ่าบ้าดีเดือด "เลียม แฮร์ริสัน" ป้องกันตำแหน่งสำเร็จเป็นครั้งที่ 6 ขยับสถิติไร้พ่ายเป็นไฟต์ที่ 9 ติดต่อกันใน ONE แถมคว้าโบนัสไปนอนกอดอีกกว่า 1.8 ล้านบาท ในศึก ONE Fight Night 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมาขณะที่ "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" เปิดศึกล้างตากับอริเก่า "ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี" ผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิงรุ่นนี้ ในศึก ONE 160 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเป็นฝ่ายสอยคู่แข่งร่วงหลับกลางอากาศ รักษาตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งไว้ได้ และคว้าสิทธิ์รีแมตช์ชิงแชมป์กับ น้องโอ๋ ในครั้งหน้าในฐานะที่ น้องโอ๋ เคยได้ประมือกับ เสมาเพชร มาก่อนครั้งหนึ่งในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อ 3 ปี ก่อน เขาก็ขอส่งสารฝากไปยังว่าที่ผู้ท้าชิงรายต่อไปว่า "ต้องบอกว่าช่วงนี้ เสมาเพชร เขาพัฒนาขึ้นมากจากที่เคยเจอเมื่อ 3 ปีก่อน ร่างกายเขาดีมาก เขานิ่งมากขึ้น""ผมก็อยากฝากถึง เสมาเพชร นะครับ ผมรออยู่ตรงนี้นานแล้ว ขึ้นมาเลยครับ ผมพร้อมที่จะให้รีแมตช์เสมอ ผมเองก็อยากรีแมตช์กับน้องเขาเหมือนกัน เพราะครั้งที่แล้วเป็นไฟต์ที่ชกกันสนุกมาก ผมก็อยากทำให้ไฟต์รีแมตช์ที่เราจะเจอกันครั้งต่อไปเป็นไฟต์ที่น่าจดจำครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของการรีแมตช์ชิงแชมป์โลก ONE ระหว่าง "น้องโอ๋ vs เสมาเพชร" ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com