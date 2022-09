ไฟต์แรก “พญาหงส์ อโยธยาไฟท์ยิม” แชมป์ K-1 สาวไทย ปะทะคู่ต่อสู้ลาว ศึก “Legend FC คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน” ทาง ช่อง 8

แฟนกีฬาต่อสู้ได้ลุ้นระทึกกันอีกครั้ง กับการถ่ายทอดสดศึกเลเจ้นด์ ไฟท์ติ้ง แชมเปี้ยนชิพส์ (Legend Fighting Championships) ณ ลานอนุเสาวรีย์ ท้าวสุรนารี(ย่าโม) จ.นครราชสีมา ถ่ายทอดสดทาง ช่อง8 The King of Fighting Sport ที่จะได้พบกับคู่เอก “พญาหงษ์ อโยธยาไฟท์ยิม” หรือจันทกานต์ มโนบาล วัย 19 ปี (ลูกพี่ลูกน้องลิซ่า แบลคพิงก์) เจ้าของแชมป์ K-1 เวิลด์กรังปรีซ์หญิงคนแรกของประเทศไทยล่าสุด ในฟอร์มที่เรียกว่าสดมาก หลังกลับจากสู้ศึกที่ประเทศญี่ปุ่น ยังไม่ได้ต่อยไฟท์ไหนอีกเลย งานนี้น้องปุ้มก็ได้ซุ่มฟิตซ้อมกับค่ายมาอย่างหนัก เพื่อกลับมายังเวทีมวยอีกครั้ง จะพบ กับ “ลูกหมี PK เวียงจันทน์” นักมวยสาวดีกรีแชมป์ตัวแทนทีมชาติจากประเทศลาว โดยน้องปุ้ม จันทกานต์ มโนบาล หรือ พญาหงส์ อโยธยาไฟท์ยิม เผยขอไม่กดดันตัวเอง ทำเต็มที่ นักกีฬามีทั้งแพ้ทั้งชนะก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาชกที่เมืองไทยเป็นไฟท์แรก หลังจากได้แชมป์มา ตอนนี้ฟิตซ้อมอย่างหนักเลยค่ะ ทั้งวิ่งทั้งเตะเป้า เตะกระสอบ แล้วก็ปล้ำค่ะ ซ้อมตั้งแต่ 6 โมงเช้า จนถึง 10 โมง แล้วก็ช่วงเย็น ตั้งแต่บ่าย 3 โมง ถึง 6 โมงเย็นค่ะ การซ้อมก็จะแตกต่างกับการไปชกที่ K1 นะคะ ที่นั่นจะไม่ได้ซ้อมเป็นมวยไทยเต็มรูปแบบ ซ้อมแบบ Kick Boxing แต่ว่า หลังจากกลับมาเราต้องซ้อมมวยไทยเต็มรูปแบบเลยถามถึงความถนัดเราก็ถนัดมวยไทยมากกว่าค่ะ เพราะว่าเราชกมาตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนนี้ แต่ Kick Boxing ก็ไม่ได้ยาก เพราะเราผ่านการชกมวยไทยมาก่อน เราแค่ปรับเปลี่ยนเทคนิคนิดหน่อยค่ะ ตอนนี้ฟิตซ้อมฝึกร่างกายไปเรื่อยเรื่อยค่ะ ส่วนเรื่องเรียนยังดร็อบเรื่องเรียนไว้ก่อน เพราะต้องเตรียมตัวเพื่อกลับไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นภายสิ้นปีนี้อีกครั้งนึง คือเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา ถ้าไม่ทำอาจจะเสียตำแหน่งแชมป์ได้ และอาจจะไม่สมหวังไม่ได้เป็นแชมป์ต่อซึ่งนอกจากมวยแล้วก็เตรียมเรียนภาษาญี่ปุ่น สมัครไปแล้วรอเข้าเรียนค่ะมาเรียนที่กรุงเทพ ซึ่งเราต้องเก็บชม.เรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่ให้ครบก่อน แล้วก็คิดว่าจะไปเรียนต่อภาษาที่ประเทศญี่ปุ่นเลย คืออยากรู้ภาษาญี่ปุ่นเวลาขึ้นเวทีไปจะได้รู้ภาษาเค้าด้วยค่ะในส่วนไฟท์นี้ มวยเลเจ้นด์เอฟซี จะขึ้นชกกับ ลูกหมี พีเคเวียงจันทน์ ดีกรีแชมป์เทควันโดซีเกมส์จากประเทศลาว ก็ไม่ได้หนักใจอะไร สบายๆ ไม่เกร็งไม่กดดันตัวเอง เพราะเกมกีฬา นักกีฬาก็มีแพ้มีชนะ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะค่ะ ไอดอลของเราคือพี่แสนชัย กับพี่บัวขาว คือไม่ได้อยากเป็นเหมือนเค้า แต่อยากเก่งเหมือนพี่ๆเค้าก็พอค่ะ ฝากเป็นกำลังใจและช่วยเชื่อหนูด้วยนะคะ หลังจากกลับจากไปชกที่ญี่ปุ่นมา ไฟท์นี้ก็เป็นไฟท์แรกของพญาพงส์ ฝากเชียร์ด้วยนะคะติดตามชมเพื่อให้กำลังใจนักกีฬามวยไทย และ ลุ้นไปกับ 2 เวทีการต่อสู้ สุดมันส์ ในศึก "Legend FC คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน" ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 นี้ เริ่มแข่งขัน เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป สำหรับแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วประเทศไทย และรับชมการถ่ายทอดสด เวลา 19.00 น. จาก ณ ลานอนุเสาวรีย์ ท้าวสุรนารี(ย่าโม) จ.นครราชสีมา ได้ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง8 (กดเลข 27) King of Fighting Sports