LIVE - Deadline day

LIVE - Deadline dayวันสุดท้าของตลาดซื้อ-ขายนักเตะจะปิดตัวลงเวลา 5.00 น. ตามเวลาบ้านเราเชื่อว่ามีหลายทีมที่กำลังจะได้ตัวใหม่ เเฟนบอลรอลุ้นอย่างใจจดใจจ่อ MGR SPORT จะอัพเดทดีลที่น่าสนใจเเบบสดๆจนกว่าตลาดจะปิดไปเลย!(อันไหนเปิดตัวเเล้วจะใส่ official).......................................00.52 : เชลซีกำลังเจรจาเพื่อขอยืมตัว เดนิส ซากาเรีย กองกลางของยูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออฟชั่นซื้อขาด23.50 : เชลซีปล่อย บิลลี่ กิลมอร์ กองกลางดาวรุ่งให้ ไบรท์ตัน ค่าตัวประมาณ 9 ล้านปอนด์23:31 : official แมนยูเปิดตัว มาร์ติน ดูบราฟก้า ที่ยืมตัวมาจากนิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด23.02 : official ฟูเเล่มบรรลุข้อตกลงคว้าตัว วิลเลียน อดีตเเนวรุกของอาร์เซน่อลเเละเชลซีร่วมทีมสัญญา 1 ปี22.48 : official เอฟเวอร์ ได้ตัว อิดริสซา กาน่า เกย์ เเนวรุกของ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง กลับทีมอีกครั้งหลังเป็นคนปล่อยให้เเชมป์ฝรั่งเศสก่อนหน้านี้22.44 : แอสตัน วิลล่า ต้องการค่าตัว 40 ล้าน อาร์เซน่อลเพื่อเป็นค่าตัวของ ดักลาส ลุยซ์ กองกลางตัวเก่ง ก่อนหน้านี้ปืนใหญ่ยื่นไป 20 ล้าน (The Independent)22.31 : ดีลระหว่างมาร์เซโล่กับเลสเตอร์ ซิตี้ ล้มเรียบร้อย คาดว่าจะเป็นการเรียกค่าเหนื่อยที่จิ้งจอกจ่ายไม่ไหว (BBC)22.30 : แฟรงกี้ เดอ ยอง จะไม่ย้ายไปไหนในซีซั่นนี้เพราะฉะนั้นทีมที่มีข่าวลืมไปได้เลย (fabrizio romano)22.24 : อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ยืนยันจะไม่ปล่อย เอ็ดสัน อัลวาเรซ กองหลังตัวเก่งออกจากทีม หลังเชลซียื่น 50 ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัว โดยทีมมองว่าพวกเขาเสียเเข้งหลักไปเยอะมากเกินเเล้ว (De Telegraaf)22.20 : ดินาโม มอสโก ปฏิเสธขาย อาร์เซน ซาคาร์ยาน มิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมให้เชลซี