ONE ทะยานขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ทั่วโลก ฮิตสุดในสองตลาดใหญ่อเมริกาและจีน

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) สร้างกระแสฮอตฮิต ทะยานติดอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ทั่วโลก โดยเฉพาะสองตลาดใหญ่อย่างอเมริกาและจีน โกยเรตติงหัวข้อที่คนพูดถึงมากที่สุดอย่างล้นหลามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประเดิมนัดแรกภายใต้ความร่วมมือกับ Prime Video“นายชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ONE ออกมาประกาศความสำเร็จในเฟซบุ๊กส่วนตัว Chatri Sityodtong หลังแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมสำหรับ ศึก ONE 160 และ ONE Fight Night 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565โดยบิ๊กบอส ONE ได้โพสต์ข้อความแปลเป็นไทยได้ว่า"ขอบคุณแฟน ๆ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ONE ได้รับความนิยมติดอันดับ 1 เทรนด์ที่มีคนพูดถึงในทวิตเตอร์ทั่วโลก 3 ใน 10 อันดับแรก นอกจากนี้ ONE ยังติดอันดับ 1 หัวข้อที่คนพูดถึงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และสื่อโซเชียลจีน (Weibo, Douyin, Kuaishou ฯลฯ) ผมขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับนักกีฬาผู้น่าทึ่งของเรา รวมถึงทีมงาน ONE สำหรับความยอดเยี่ยมของคุณ ผมยินดีตอบแทนในฐานะผู้นำ มาร่วมไล่ตามความฝันไปด้วยกัน! #พวกเราคือหนึ่งเดียวกัน (We are ONE)"ส่วนอีกโพสต์หนึ่งมีใจความว่า"ขอบคุณแฟน ๆ ชาวจีนสุดมหัศจรรย์ ที่ทำให้ ONE รั้งอันดับ 1 หัวข้อที่คนพูดถึงมากที่สุดในประเทศจีน ผมรู้สึกตัวลอยที่ได้รับความรักและการสนับสนุนจากประเทศอันสวยงาม ซึ่งมีประชากรถึง 1.4 พันล้านคน ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ ถัง ไค แชมป์โลกชายคนแรกในประวัติศาสตร์กีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานของประเทศจีน"สำหรับศึก ONE Fight Night 1 ภายใต้ความร่วมมือกับ Prime Video ของ Amazon ซึ่งออกอากาศช่วงไพรม์ไทม์ของอเมริกาและแคนาดา ตรงกับช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ตามเวลาประเทศไทย มีนักกีฬาตัวแทนแดนสยามลงแข่งขันถึง 3 คนโดย "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต, พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ และ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชิงชัยในการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่านักกีฬาไทยทั้งสาม โชว์ฟอร์มสวยงามจัดจ้าน คว้าโบนัสจาก ONE ไปคนละ 50,000 ดอลลาร์ (กว่า 1.8 ล้านบาท)ทั้งนี้ ONE จับมือ Prime Video เดินหน้าสู่ความสำเร็จขั้นต่อไป ด้วยการยิงสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันในช่วงไพรม์ไทม์ของอเมริกาและแคนาดา นัดที่สองในชื่อ ONE Fight Night 2 กำหนดจัดขึ้นตรงกับช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามเวลาประเทศไทยโดยมีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตชาวไทย "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ขึ้นป้องกันตำแหน่ง และอดีตแชมป์โลก ONE สองประเภทกีฬาหญิงคนแรกของโลก "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" สานต่อเส้นทางในกีฬา MMA