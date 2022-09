"มิลเนอร์" จัด ฮ. รับอดีตสมาชิก "Take That" เซอร์ไพรส์วันเกิดภรรยา

เจมส์ มิลเนอร์ นักเตะสารพัดประโยชน์ ลิเวอร์พูล ลงทุนเชิญ แกรี บาร์โลว์ อดีตสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดัง แสดงสดฉลองวันเกิดครบ 40 ปีของภรรยามิลเนอร์ วัย 36 ปี จัดปาร์ตีแบบส่วนตัวให้ เอมี เฟล็ตเชอร์ แฟนตัวยงของ แกรี ศิลปินยุค 90 แห่งวง "Take That"อดีตนักเตะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และ แมนเชสเตอร์ ซิตี ส่งเฮลิคอปเตอร์เดินทางมารับ แกรี วัย 51 ปี ที่กรุงลอนดอน แล้วมุ่งหน้าสู่เชสเชียร์ สถานที่จัดงาน เพื่อสร้างเซอร์ไพรส์แก่ เอมีแกรี ซึ่งผิดใจกับ ร็อบบี วิลเลียมส์ ซูเปอร์สตาร์วัย 48 ปี จนวงแตก ขับร้องเพลงฮิตยุคนั้น อาทิ Back For Good และ Could It Be Magic ที่งานเฉลิมฉลอง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหล่งข่าวเผยว่า "เอมี ชื่นชอบ Take That และ เจมส์ ต้องการสร้างเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่ง ซึ่งเธอฝันมาตลอด เอมี แทบไม่เชื่อสายตาเวลาเห็น แกรี เดินเข้ามาทางประตู คุณอาจบอกได้ว่า เจมส์ โล่งอกที่สามารถทำสำเร็จโดยเธอไม่รู้ตัว"นอกจากนี้ รองกัปตันทีม "หงส์แดง" ซึ่งมีลูกกับ เอมี 2 คน ยังเชิญเพื่อนร่วมทีมจากสโมสรต่างๆ ได้แก่ แมนฯ ซิตี, แอสตัน วิลลา, นิวคาสเซิลฯ และ ลีดส์ ยูไนเต็ด มาร่วมงานแกรี อยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตหลายแห่ง และเพิ่งขึ้นเวทีแสดงสด ที่ดุ๊ก ออฟ ยอร์ก เธียร์เตอร์ กรุงลอนดอน ท่ามกลางแฟนเพลงเต็มความจุ วันอังคารที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา