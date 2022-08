ผู้เล่นชั้นนำให้คำมั่นร่วมแข่งขันในพีจีเอทัวร์

พีจีเอ ทัวร์ ในฐานะที่เป็นทัวร์กอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับนักกอล์ฟ แฟนกอล์ฟผู้สนับสนุน และสื่อพันธมิตรได้ดียิ่งขึ้น ล่าสุด มร. เจย์ โมนาฮาน ประธานบริหาร พีจีเอ ทัวร์ ออกมาประกาศในรายการ ทัวร์ แชมเปียนชิพ เมื่อวันพุธ ถึงรายการแข่งขันที่มีปรับเพิ่มเติมครอบคลุมประเด็นหลัก 4 รายการ ซึ่งต่อยอดจากการเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อนำนักกอล์ฟระดับแนวหน้าของทัวร์ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันได้มากขึ้น โดยมีการประกาศรายการแข่งขันที่ถูกยกระดับขึ้นมาหลายรายการในปี 2023 และคำมั่นสัญญากับโปรกอล์ฟระดับแนวหน้าในการเข้าแข่งขันรายการของพีจีเอ ทัวร์ อย่างน้อย 20 รายการต่อปี ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของโครงการ เพลเยอร์ อิมแพค โปรแกรม และการรับประกันรายได้ขั้นต่ำของลีกสำหรับสมาชิกพีจีเอทัวร์ เต็มรูปแบบการเพิ่มรายการแข่งขันอีก 4 รายการทำให้มีรายการแข่งขันทั้งหมด 12 รายการสำหรับฤดูกาลหน้า ผู้เล่นชั้นนำได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างไม่เคยมีมาก่อนว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 12 รายการนี้ นอกเหนือจาก 4 รายการเมเจอร์ รวมถึงรายการ เดอะ เพลเยอร์ส แชมเปียนชิพ และเข้าร่วมรายการแข่งขันของ พีจีเอ ทัวร์ เพิ่มโมนาฮาน กล่าวต่ออีกว่า “ผู้เล่นชั้นนำของเราอยู่เบื้องหลังทัวร์อย่างเหนียวแน่น ช่วยให้เราจัดรายการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครให้กับแฟน ๆ ของเรา ซึ่งรับประกันได้ว่าจะได้เห็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดแข่งขันกันใน 20 รายการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาล”รายการแข่งขันที่เพิ่มเข้ามาได้แก่ Sentry Tournament of Champions, รายการ The Genesis Invitational, รายการ Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, รายการ Memorial Tournament presented by Workday, รายการ World Golf Championships-Dell Technologies Match Play และรายการ FedExCup Playoffs จำนวน 3 รายการ (FedEx St. Jude Championship, BMW Championship และ TOUR Championship) โดยจะประกาศให้ทราบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและมีเงินรางวัลรวมอย่างน้อย 20 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ยังมีการประกาศโปรแกรม Player Impact Program และการแนะนำโปรแกรม Earnings Assurance โดยโปรแกรม Player Impact มีผลบังคับใช้ในปีนี้ จะเพิ่มเงินรางวัลเป็นสองเท่าจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับผู้เล่น 20 คนที่โดนใจแฟนๆ และสื่อมวลชนมากที่สุด ระบบใหม่นี้จะถูกนำไปใช้เพื่อวัดระดับการรับรู้ได้ดีขึ้นจากทั้งแฟนกอล์ฟทั่วไปและแฟนตัวยงส่วนโปรแกรม Earnings Assurance เข้ามาแทนที่โปรแกรม Play15 เดิมที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ นักกอล์ฟที่เล่นใน Korn Ferry Tour ทุกคน จากการจัดอันดับลำดับแรงกิ้งที่เข้าแข่งขันอย่างน้อย 15 รายการจะได้รับรายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มช่องว่างสำหรับผู้เล่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว โปรแกรมค่าตอบแทนการเดินทางจะดำเนินการสำหรับนักกอล์ฟที่ไม่ได้รับการยกเว้น (สำหรับผู้เล่นในอับดับ 126-150 และต่ำกว่า) ผู้เล่นเหล่านี้จะได้รับเงินจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและการแข่งขันเมื่อพวกเขาไม่ผ่านการตัดตัว ซึ่งค่าตอบแทนเหล่านี้จะไม่กระทบกับเงินรางวัลของการแข่งขันสำหรับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับรอบคัดเลือกรายการ TOUR Championship และ Sentry Tournament of Champions เริ่มต้นในปีนี้ โดยรอบคัดเลือกสำหรับ TOUR Championship จะได้รับการยกเว้นสองปีและรอบคัดเลือกรายการ Sentry Tournament of Champions ในปีถัดไปทั้งนี้ Sentry ยังจะให้คะแนน FedExCup จำนวน 550 คะแนนให้กับผู้ชนะ และได้ร่วมแข่งขันที่ผู้เล่นรับเชิญในรายการ Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard และ Memorial Tournament presented by Workday และ World Golf Championships-Dell Technologies Match Play ยิ่งไปกว่านั้นผู้เล่นจะได้รับสมาชิกภาพตลอดชีพทันทีเมื่อชนะ 20 รายการ (ทดแทนข้อกำหนดเดิมสำหรับการเป็นสมาชิก 15 ปี)“วันนี้นับเป็นจุดสูงสุดของความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างพีจีเอทัวร์กับผู้เล่นของเราแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเราเป็นใครและมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมอย่างไร” โมนาฮาน กล่าว ทิ้งท้าย