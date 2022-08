ยูเอ๊ส โอเพิ่น 2022 เกมรักษ์พิทักษ์โลก / กษิติ กมลนาวิน ราชวังสัน

เริ่มกันแล้ว เท็นนิส ระดับ แกรนด์ สแลม (Grand Slam) รายการสุดท้ายของปี ยูเอ๊ส โอเพิ่น 2022 (2022 US Open) โดยจัดขึ้นที่ ศูนย์เท็นนิสแห่งชาติของสมาคมเท็นนิส สหรัฐ อเมริกา บิลลี่ จีน คิง (USTA Billie Jean King National Tennis Center) ใน ฟลั้ชชิ่ง เมโดวส์ - โคโรนา พ้าร์ค (Flushing Meadows–Corona Park) นิวยอร์ค (New York) สหรัฐ อเมริกา ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 11 กันยายนนี้ พิเศษหน่อยตรงที่อะไรๆก็ห่วงใยทั้งคนทั้งโลกที่วันนี้เปราะบางเหลือเกินไม่ว่าจะในแง่กายภาพและความรู้สึกสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ ยูเอ๊ส โอเพิ่น เป็น เท็นนิส แกรนด์ สแลม ที่เล่นบน ฮ้าร์ดขอร์ท (Hard court) ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นผิวเป็น เลย์โคลด์ (Laykold) อันเลื่องชื่อไปทั่วโลก นั่นคือ แบรนด์ของพื้นสนามเท็นนิสของ สหรัฐฯ ที่มีมาตั้งแต่ยุค 1920-30 คือนับศตวรรษแล้วและก็ได้รับการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปัจจุบันเขาจะทำระบบ เลย์โคลด์ บน แอ๊สฟั้ลท์ (Asphalt) หรือ ปูน ก็ได้ โดยจะมีชั้นกันกระแทกหรือไม่มีก็ไม่มีผล เพราะที่เขาพัฒนามาถึงตอนนี้ มันมีระบบระบบเจ็ล (Gel Technology) ที่ทำให้มีความยืดหยุ่น ลดแรงกระแทกได้ดี รอยกดของเท้าไม่ลึก ช่วยป้องกันอาการเจ็บปวดที่จะเกิดกับหัวเข่าและข้อเท้าของนักกีฬาที่ต้องเคลื่อนตัว บิดตัว หรือเอี้ยวตัวอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญ เลย์โคลด์ ไม่ได้มีบทบาทแค่รองรับแรงกระแทกอย่างเดียว แต่มันยังมีแรงส่งพลังนั้นกลับมายังนักหวดซะอีก ดังนั้น มันก็จะช่วยทำให้ลดอาการเหนื่อยล้าได้เยอะทีเดียว นอกจากนั้น Laykold’s Gel Series นั้นยังใช้วัสดุรีซายเคิ่ล 60% ก็นับว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมนโยบายรักษ์โลกครับก่อนที่จะเริ่มแข่งขันใน รอบเมนดรอว (Main draw) ของ ยูเอ๊ส โอเพิ่น หนนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม เขาได้จัดให้มีการแข่งขันโชว์เพื่อสันติภาพ เรียกว่า เท็นนิส เพลย์ส ฟอร์ พี้ส (Tennis Plays for Peace) เป็นการให้การช่วยเหลือ สนับสนุน อูคราอิน่ะ (Україна) ที่ถูก รัสเซีย รุกราน รายการส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อระดมทุนให้กับ กโลเบิ้ล กี๊ฟวิ่ง (GlobalGiving) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อนำไปจัดทำกิจกรรมเป็นประโยชน์เพื่อการนี้เท็นนิส เพลย์ส ฟอร์ พี้ส นี้ได้รับความร่วมมือจากนักเท็นนิสดังๆทั้งในอดีตและปัจจุบันมากมาย เช่น จอห์น แม้คเอ็นโรว (John McEnroe) อดีตมือ 1 ของโลกในยุคทศวรรษที่ 80 ชาวสหรัฐฯ ที่ควงคู่มากับ แพ็ททริค (Pattrick) น้องชาย โดยรับบทโต้โผในการจัดรายการลงมือทำหน้าที่เป็นทั้งผู้เล่นโชว์และผู้ตัดสินด้วยเลยนอกจากนั้นยังมี ราฟาเอ็ล นาดัล (Rafael Nadal) ยอดนักหวดแถวหน้าของโลก ชาวสเปน อีกา ชวิออนเต็ค (Iga Świątek) นักหวดสาวเลือดโปแลนด์ที่ปัจจุบันรั้งมือ 1 ของโลก สเตฟาโน้ส ติ๊ติป๊าส (Στέφανος Τσιτσιπάς) นักหวดชาวกรี๊ซ หมาตเตโอ แบรเร้ตตีนี (Matteo Berrettini) มือท็อพเท็นของโลกจาก อิตาลี และ การโล้ส อัลการ๊าซ (Carlos Alcaraz) ดาวรุ่งวัย 19 ปี ชาวสเปน ที่เป็นนักหวดเด่นๆ รวมทั้งนักหวดรายอื่นๆอีกมากมายก็ได้รับเชิญมาร่วมรายการการกุศลนี้ด้วยผมอยากจะบอกว่า เท็นนิส เพลย์ส ฟอร์ พี้ส เป็นรายการที่ดึงดูดความสนใจและมีแฟนๆให้ความชื่นชมมากทีเดียว จนนักหวดหลายคนที่ไม่ได้รับเชิญต่างก็รีบติดต่อขอมาร่วมด้วย แต่ก็ใช่ว่าเขาจะตอบรับง่ายๆ วิคตอเรีย อาซาเร็งกา (Вікторыя Азаранка) นักหวดสาว เบลารุส ที่เคยยืนมือ 1 ของโลกเมื่อ 10 ปีที่แล้วก็มีขอมาเช่นกัน แต่ผู้จัดรายการไม่เล่นด้วย เพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าประเทศของเธอให้การสนับสนุน รัสเซีย แล้วจะเชิญมาได้ยังไง และทันทีที่ได้ยินเรื่องนี้ มารตา ค้อสจุ๊ก (Марта Костюк) สาวนักหวดจาก อูคราอิน่ะ แทงสวนไปเลย “อย่าเสือกได้มั้ย”