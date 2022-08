One FC เปิดตลาดอเมริกาอย่างมันส์ / ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์

ดุเดือดถูกใจแฟนๆ เลยทีเดียวสำหรับศึกศิลปะการต่อสู้ค่ายใหญ่ของเอเชียอย่าง One Fighting Championship ที่ระเบิดศึกใหญ่ One On Prime Video I ออกอากาศแบบสตรีมสดทางช่องดัง Amazon Prime เพื่อหวังเปิดตลาดในตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา โดยจัดกันที่สังเวียนประจำอย่างสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดี้ยม แต่ต้องเลื่อนมาจัดกันตอนเช้า 7 นาฬิกาบ้านเรา เพื่อให้ตรงกับเวลาค่ำๆ ไพรม์ไทม์ในสหรัฐอเมริกา ส่วนบ้านเราโชคดีเพราะทาง One FC เปิดให้ดูสดทาง YouTube แบบฟรีๆ แถมยังมีไทยรัฐทีวีเอาเทปมาออกอากาศตอนค่ำๆ อีกรอบด้วยในรายการนั้นทาง One FC ระดมนักสู้ระดับแม่เหล็กมาขึ้นสังเวียนกันอย่างคับคั่ง โดยในรายการ 9 คู่นั้น เป็นมวยไทย 4 คู่และเป็นศึก MMA จำนวน 5 คู่ แถมคู่เอกเอาอดีตซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของ UFC อย่าง “ดีเจ” หรือ “ไมท์ตี้ เม้าส์” เดเมเทรียส จอห์นสัน ขึ้นทวงเข็มขัดแชมป์ในรุ่นฟลายเวทกับอาเดรียโน่ โมราเอส นักสู้บราซิลที่โยนเข่าเข้าศีรษะ “ดีเจ” จนพ่ายน็อกและชิงเข็มขัดไปได้ในการเจอกันในไฟต์ที่แล้ว มาไฟต์นี้ทางนักสู้บราซิลก็ยังทำได้ดีกว่าแต่พอปลายๆ ยก 4 ตำนานนักสู้อย่างจอห์นสันก็เอาคืนโยนเข่าเข้าเต็มหน้าผากจนโมราเอสร่วง “ดีเจ” ตามไปอัดซ้ำกรรมการยุติการต่อสู้ทันทีเพราะนักสู้บราซิลไม่อยู่ในสภาพที่จะป้องกันตัวได้แล้ว เดเมเทรียส จอห์นสัน ทวงเข็มขัดแชมป์คืนได้อย่างยิ่งใหญ่คู่อื่นๆ ในรายการก็ดุเดือดทั้งนั้น น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว ป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทกับจอมอึดหมัดหนักจากสหราชอาณาจักร เลียม แฮริสัน นักชกไทยเตะขวาเจาะยางนักชกอังกฤษจนยางแตกแค่ยกแรกพ่าย TKO ไป มวยไทยซูเปอร์ซีรี่ส์รุ่นฟลายเวทแม้มวยแม่เหล็กอย่างรถถัง จิตร์เมืองนนท์จะต้องถอนตัว แต่ตัวแทนอยางพันพยัคฆ์ จิตร์เมืองนนท์เตะซ้ายเข้าเต็มกรามคู่ต่อสู้ชาวไซปรัสหลับแค่ยก 2 อีกคู่ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่9 สับศอกเข้าเต็มๆ ดั้งจมูกคู่ต่อสู้ชาวบราซิลนอนหลับนับ 10 ไม่ลุกแค่ยกแรก นักมวยไทยทั้งคู่เตรียมพบกันในรอบชิงชนะเลิศต่อไปรายการนี้ต้องบอกว่าโชว์ศักยภาพของนักสู้ในสังกัด One FC ได้ดี แถมเปิดหูเปิดตาชาวอเมริกันให้ได้เห็นพิษสงของมวยไทยชัดๆ อีกด้วย แต่มองอีกมุม ถ้าต้องการจะบุกตลาดสหรัฐอเมริกา น่าจะเน้น MMA ที่เป็น “อาหารจานหลัก” ของชาวอเมริกันก่อน อาจจะทำให้เขาเห็นว่านักสู้ในสังกัด One FC มีระดับขนาดไหน ส่วนมวยไทยเอาแทรกๆ ไปก่อนพอให้อเมริกันชนตื่นตาตื่นใจ ก็น่าจะดึงความสนใจเขาได้ดี เพราะทาง One FC เคยพยายามเปิดตลาดอเมริกามาทีนึงแล้วเมื่อปีที่แล้ว โดยไปเป็นพันธมิตรกับทีวีช่องดัง TNT แต่ดูเหมือนจะจัดได้ 1-2 รายการเท่านั้นก็เงียบๆ ไป คราวนี้เข้าตลาดทางสตรีมมิ่ง ก็อยากให้เจาะตลาดให้เข้า เดือนหน้าทาง One FC จะระเบิดศึกทาง Amazon Prime อีกครั้ง โดยเอานักสู้หญิงตัวท็อปของรายการมาเลย “แพนด้า” ส่งจิงหนาน พบกับ “ไร้เทียมทาน” แองเจล่า ลี โดยนักสู้สาวสิงคโปร์ต้องทำน้ำหนักมาท้าชิงแชมป์ในรุ่นสตรอว์เวทของสาวจีน ถือว่าเอาของดีมาโชว์เต็มที่ แฟนๆ รอติดตามได้เลย