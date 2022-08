รายที่ 6 ! แมนยูสายเปคว้านายประตูนิวคาสเซิ่ล

"here we go" ฟาบริซิโอ โรมาโน่ นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงคว้าตัว มาร์ติน ดูบราฟก้า ผู้รักษาประตูของนิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ดมาร่วมทัพปีศาจเเดงเพิ่งปล่อยตัว ดีน เฮนเดอร์สัน นายทวารมือ 2 ไปให้กับ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ยืมตัวใช้งานทำให้ยังไม่มีประตูมือ 2 เข้ามาเเทนที่ เพื่อเป็นตัวสำรองของดาบิด เดเคอา สุดท้ายเลือกคว้าตัวนายด่านสโลวาเกียด้วยสัญญายืมตัว 1 ปีพร้อมออฟชั่นซื้อขาดในราคา 5 ล้านปอนด์ดูบราฟก้าเป็นเข้งใหม่รายที่ 6 ที่ยูไนเต็ดได้ตัวมาช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจาก ไทเรลล์ มาลาเซีย, คริสเตียน อีริคเซ่น, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, คาเซมิโร่ เเละ แอนโทนี