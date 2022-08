3 กำปั้นไทยฟอร์มโหด ไล่น็อกคู่แข่ง ทุบโบนัสแตกกว่า 5 ล้าน ศึก ONE Fight Night 1

แฟนมวยได้เฮลั่นเมื่อสามขุนพลชาวไทยโชว์ฟอร์มจัดชนะน็อกรวดทั้งสามไฟต์ กำชัยกลับบ้านอย่างน่าประทับใจในศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมาเริ่มที่ ราชันฆ่าไม่ตาย "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ลงทำหน้าที่ป้องแชมป์เป็นครั้งที่ 6 กับผู้ท้าชิงจอมซ่าบ้าดีเดือด "เลียม แฮร์ริสัน" โดย น้องโอ๋ ยังคงความเหนือชั้นของยอดมวย แม้ถูก เลียม เดินบุกอย่างบ้าระห่ำ แต่ น้องโอ๋ ป้องกันเหนียวแน่น แถมสวนด้วยเตะตัดล่าง ทำเอาผู้ท้าชิงเป๋ไม่เป็นทางน้องโอ๋ ได้ใจตามซ้ำแผลเดิม ครั้งนี้เห็นผล เลียม ล้มลงนั่งพับลุกไม่ขึ้น กรรมการจึงชูมือให้ น้องโอ๋ ชนะทีเคโออย่างไวในช่วงต้นของยกแรก คว้าเงินโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.8 ล้านบาทในปัจจุบัน) ไปนอนกอดสมใจอีกหนึ่งไฮไลต์คือการแข่งขันรอบรองชนะลิศ ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ในสาย เอ "พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์" เผชิญหน้า "ซาวาส ไมเคิล" ในฐานะมวยแทนเพื่อนร่วมค่าย "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ที่ถอนชกกะทันหันก่อนหน้านี้รูปเกมโดยรวมยกแรก พันธ์พยัคฆ์ เปิดเกมบุกต่อเนื่อง ขณะที่ ซาวาส ตั้งรับเป็นส่วนใหญ่ ยกต่อมา พันธ์พยัคฆ์ ยังคงเดินหน้าไม่มีเกียร์อาร์ กระทั่งได้จังหวะฟาดหมัดซ้าย ตามด้วยแข้งซ้ายเข้าหน้า ซาวาส หงายผึ่งล้มตึงลุกไม่ไหว กรรมการจึงยุติการชก ชูมือให้ยอดมวยชาวไทยชนะน็อกหลังเริ่มยกสองได้เพียง 10 วินาที ทุบเงินโบนัส 1.8 ล้านบาทแตกละเอียดอีกหนึ่งความหวังชาวไทย "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" เผชิญหน้า "วอลเตอร์ กอนซาลเวส" เพื่อชิงที่หนึ่งของสาย บี การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวตต้นยกแรก วอลเตอร์ โชว์สปีดออกอาวุธใส่ ซุปเปอร์เล็ก ให้ได้เสียว จากนั้น ซุปเปอร์เล็ก เริ่มติดเครื่องเดินสับศอกดอกแรก จน วอลเตอร์ หงายหลัง แต่ก็ยังลุกขึ้นสู้ ซุปเปอร์เล็ก เดินบุกตามซ้ำด้วยคมศอกดอกสองเข้าแสกหน้าอย่างจัง จนคู่แข่งลงไปนอนกลิ้ง กรรมการเห็นท่าไม่ไหว ประกาศยุติการชก ชูมือให้ยอดมวยจอมเตะชนะน็อกโดยไม่จบยกแรก พร้อมคว้าเงินโบันสอัดฉีด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.8 ล้านบาทในปัจจุบัน) กลับบ้านอีกรายด้านคู่เอกศึกรีแมตช์ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นฟลายเวต "อาเดรียโน โมราเอส" เจ้าของเข็มขัดชาวบราซิล เปิดหน้าสู้กับเจ้าตำนานการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ฝั่งอเมริกา "ดิมิเทรียส จอห์นสัน" หรือ "ดีเจ" อย่างดุเด็ดเผ็ดมัน ต่างฝ่ายต่างงัดสกิลขั้นเทพผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสูสีจุดเปลี่ยนมาถึงในยก 4 เมื่อ "ดีเจ" ได้จังหวะซัดหมัดใส่แชมป์จนเซถลา และตามซ้ำด้วยเข่าบินเสยหน้า น็อกแชมป์โลกร่วงลงพื้นจอดสนิทในช่วงปลายยก ส่งให้ ดีเจ ล้างแค้นอริเก่าได้แบบสะใจ พร้อมนั่งแท่นราชัน ONE รุ่นฟลายเวตคนใหม่ทันทีดิมิเทรียส จอห์นสัน ชนะน็อก อาเดรียโน โมราเอส นาทีที่ 3.50 ของยก 4 (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นฟลายเวต)น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว ชนะทีเคโอ เลียม แฮร์ริสัน (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ ชนะน็อก ซาวาส ไมเคิล นาทีที่ 0:10 ของยกสอง (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบรองชนะเลิศ)มาร์คัส อัลเมดา ชนะซับมิชชัน คิริลล์ กรีเชนโก นาทีที่ 1:04 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)อาเมียร์ อาลิอัคบารี ชนะทีเคโอ มาวโร เซริลลี นาทีที่ 4:02 ของยกสอง (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะน็อก วอลเตอร์ กอนซาลเวส นาทีที่ 1:35 ของยกแรก (มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต รอบรองชนะเลิศ)ไดแอนดรา มาร์ติน ชนะคะแนนเอกฉันท์ แอมเบอร์ คิตเชน (มวยไทย 128 ป.)อิตซูกิ ฮิราตะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ หลิน เฮอจิน (MMA 119 ป.)เซบาซเตียน คาเดสตัม ชนะน็อก ยูรี ลาปิคัส นาทีที่ 0:57 ของยกแรก (MMA 189 ป.)