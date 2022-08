(คลิป) "เสมาเพชร" จัดหมัดเดียวจอด ปราบ "ฤทธิ์เทวดา" ล้างตาสำเร็จ ศึก ONE 160

จบลงไปแบบสะใจสำหรับศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยไฟต์ไฮไลต์สายเลือดไทย "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" เป็นฝ่ายสอย "ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี" หลับผล็อยกลางอากาศยกสอง ล้างตาได้สำเร็จหลังระฆังยกแรกดัง ทั้งคู่เดินแลกอาวุธทันที แต่ดูเหมือน ฤทธิ์เทวดา จะใช้หมัดแย็บทักทายได้เข้าเป้ามากกว่า และใช้ลูกถีบสกัดจน เสมาเพชร ทำอะไรไม่ถนัดแต่จุดเปลี่ยนถึงไวเกินคาด เมื่อเสมาเพชร ได้จังหวะขว้างหมัดซ้ายสวนเข้ากรามอย่างจัง ในช่วงกลางยกสอง ประหนึ่งดับไฟ ฤทธิ์เทวดา กลางอากาศ ร่วงลงพื้นไม่ลุกขึ้นมาสู้ต่อด้านคู่เอก ราชันรุ่นไลต์เวต "อ็อก เร ยุน" ลงศึกรีแมตช์ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE ที่เคยแย่งมาจากอดีตแชมป์โลกตระกูลลี "คริสเตียน ลี" โดยครั้งนี้เจ้าของเข็มขัดคนเก่าเดินไล่บี้ตั้งแต่ระฆังดังยกแรก ทำแชมป์ออกอาการซวนเซอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะปิดจ็อบด้วยการบรรเพลงเข่าชนิดแชมป์หมดทางสู้ จนกรรมการต้องยุติการชกในนาทีแรกของยกที่ 2 ชูมือให้ คริสเตียน ผงาดนั่งบัลลังก์ที่เคยเป็นของเขาอย่างสมใจส่วนคู่รองของรายการ "ธานฮ์ เล" เจ้าบัลลังก์รุ่นเฟเธอร์เวต ป้องกันแชมป์โลก ONE ครั้งที่สองกับผู้ท้าชิงอันดับ 1 จากแดนมังกร "ถัง ไค" โดยผู้ท้าชิงอาศัยความสดและความแข็งแกร่งตัดกำลังแชมป์จนอ่อนล้าหลังสู้กันครบ 5 ยก กรรมการเห็นพ้องให้ ถัง ชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาชายคนแรกของจีนที่ได้ครองบัลลังก์แชมป์โลก ONE ในสายการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่คริสเตียน ลี ชนะทีเคโอ อ็อก เร ยุน นาทีที่ 1 ของยกที่สอง (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นไลต์เวต)ถัง ไค ชนะคะแนน ธานฮ์ เล (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นเฟเธอร์เวต )เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ ชนะน็อก ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี นาทีที่ 1:35 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)คีอานู ซูบบา ชนะน็อก อาเมียร์ ข่าน นาทีที่ 3:29 ของยกแรก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)มาร์ติน บาทัวร์ ชนะทีเคโอ พอล เอลเลียต นาทีที่ 3:38 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)ทอมมี ลังกาเคอร์ ชนะคะแนน เรนาโต คานูโต (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)คันธราช อากาซา ชนะทีเคโอ ธาเลส นาคัสซู นาทีที่ 2:55 ของยกแรก (MMA รุ่นแบนตัมเวต)