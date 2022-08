เปิดวาร์ปชมศึก ONE ครั้งยิ่งใหญ่ ถ่ายทอดสดสองวันติด 26-27 ส.ค.นี้

วัน แชมเปียนชิพ เตรียมระเบิดศึกความมันขั้นสุดกับการถ่ายทอดสดสองศึกใหญ่ติดต่อกันสองวัน เริ่มจากศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 และศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs ดิมิเทรียส II ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 และนี่คือวิธีการรับชมศึกทั้งสองนัดที่เรารวบรวมไว้ให้เฉพาะแฟนกีฬาชาวไทย พร้อมอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันล่าสุด เช็กที่นี่ที่เดียว รู้เรื่อง!ศึก 160: อ็อก vs คริสเตียน IIวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 เริ่มเวลา 18.30 น.คู่เอกของรายการเป็นศึกรีแมตช์ในฝันระหว่าง “คริสเตียน ลี” อดีตแชมป์โลก รุ่นไลต์เวต ที่มาทวงบัลลังก์คืนจาก “อ็อก เร ยุน” เจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบันส่วนคู่รองเป็นศึกชิงแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง “ธานฮ์ เล” เจ้าบัลลังก์คนปัจจุบันกับผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของแรงกิงจากแดนเส้าหลิน “ถัง ไค”ที่พลาดไม่ได้คือศึกล้างตาของสองยอดฝีมือมวยไทย “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์“ และ “ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี” โดยมีเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตเป็นเดิมพันช่องทางการรับชมเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เวลา 18.30 น.ยูทูบ ONE Championship เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสดทุกคู่ (เฉพาะประเทศไทย)AIS Play เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสดทุกคู่ (เฉพาะลูกค้า AIS)ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ชมย้อนหลัง เวลา 21.30 น. watch.onefc.com (จ่ายเงินเพื่อรับชม)อัปเดตโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน IIคู่เอก อ็อก เร ยุน vs คริสเตียน ลี (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต MMA)คู่รอง ธานฮ์ เล vs ถัง ไค (ชิงแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต)ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี vs เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)อาเมียร์ ข่าน vs คีอานู ซูบบา (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)พอล เอลเลียต vs มาร์ติน บาทัวร์ (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)เรนาโต คานูโต vs ทอมมี ลังกาเคอร์ (ปล้ำจับล็อก รุ่นไลต์เวต)ธาเลส นาคัสซู vs คันธราช อากาซา (MMA รุ่นฟลายเวต)