"บัวขาว" ชกต่อเนื่อง ขึ้นสังเวียนมือเปล่าปะทะกำปั้นตุรกี 3 ก.ย.นี้ที่ราชดำเนิน

ระเบิดศึกครั้งแรกของนักสู้แห่งตำนาน “บัวขาว บัญชาเมฆ” กับศิลปะการต่อสู้มือเปล่าครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก ชี้ชะตาบนสังเวียนเดือดกับสุดยอดนักสู้อีก 24 ชีวิต วันเสาร์ที่ 3 กันยายนนี้ เวลา 18.00 น. ที่เวทีมวยราชดำเนิน หรือเลือกรับชมเรียลไทม์ผ่านแอป BKFCบีเคเอฟซี ไทยแลนด์ นำโดย นิค แชปแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานฝ่ายปฏิบัติการ และวรรธนัย วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เดินหน้าจัดงานระเบิดศึกแห่งประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก กับครั้งแรกของศิลปะการต่อสู้มือเปล่าครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกใน "บีเคเอฟซี ไทยแลนด์ พรีเซนเต็ด บาย สิงห์ ครั้งที่ 3" ภายใต้ชื่อรายการ “Moment of Truth” ของสุดยอดนักสู้ขวัญใจชาวไทย “บัวขาว บัญชาเมฆ” เจ้าของแชมป์ K-1 World MAX 2 สมัย ปะทะ “เออร์แกน วาโรล” (Erkan Varol) คู่ท้าดวลคนสำคัญจากตุรกีนอกจากนี้ในไฟต์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยเหล่านักสู้รวม 24 คน ทั้งรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่าง พงษ์พิศาล "ต้น" ฉุ่นย่อง และ สุรศักดิ์ สุขคำชา รุ่นแบนตั้มเวทของการพบกันระหว่าง อุษณากร ถวิลสุวรรณวัง ปะทะ เชสล่า นูวาล จากฟิลิปปินส์ บนเวทีมวยราชดำเนิน ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไปผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมกันได้ ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท จองได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือเลือกรับชมแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน BKFC Thailand iOS: https://apple.co/3z62ymM Android: https://bit.ly/3b3gHcD หรือที่ลิงก์: https://referral.bareknuckle.tv/BKFCThailand ในราคาเพียง 180 บาทต่อเดือนห้ามพลาด! ศึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศตั้งตาคอย กับทัพนักสู้ระดับตำนานที่จะมาสร้างความตื่นเต้นเร้าใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับ BKFC THAILAND 3: MOMENT OF TRUTH PRESENTED BY SINGHA