หัวร้อนแล้วไง? "รถถัง" โต้แรง "ซาวาส" ก่อนฟาดปากในมวย ONE

ราชันมวยไทยจอมบู๊ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เปิดปากหลังถูก“ซาวาส ไมเคิล” วิจารณ์ว่ามีอารมณ์ร้อนเป็นจุดอ่อน ก่อนทั้งคู่จะดวลเดือดในรอบตัดเชือก การแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ที่จะมีขึ้นในศึก ONE FIGHT NIGHT 1: อาเดรียโน VS ดิมิเทรียส II ซึ่งจะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.นี้เป็นที่รู้กันดีว่าเจ้าของฉายา "ดิไอรอนแมน" เป็นนักมวยสไตล์บู๊ดุดัน กล้าแลกไม่แตกไม่เลิก จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวที่แฟนกีฬาทั้งเทศและไทยชื่นชอบ แต่สำหรับนักมวยหนุ่มชาวไซปรัสที่กำลังจะได้เป็นคู่ฟัดคนต่อไปของ รถถัง กลับมามองว่าเป็นจุดอ่อนที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการแข่งขันครั้งนี้โดยเมื่อเจัาบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวตได้ยินคู่แข่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์สไตล์การชกของตน ก็ออกมาตอบโต้แบบเจ็บ ๆ คัน ๆ กลับไปเช่นกัน“นั่นคือเอกลักษณ์ของผมครับ คนอื่นอาจจะมองว่าผมเป็นคนหัวร้อน เจ้าอารมณ์ แต่ผมมีสติอยู่เสมอครับ การที่เราจะเล่น หรือยียวนคู่ต่อสู้ ผมมีสติพอที่จะไม่ถลำให้คู่ต่อสู้ทำเราได้ครับ”“จริง ๆ นักสู้สายบู๊ก็มีหลายประเภทนะครับ ต้องดูด้วยว่าเขาบู๊แบบไหน บางคนบู๊เพื่อจะเอาคู่ต่อสู้ให้ตาย หรือบู๊จนไม่ได้ระวังว่าตัวเองจะโดนบ้าง แต่บางคนเขาก็บู๊อย่างมีสมอง อย่างตัวผมเอง ผมบู๊แหลกก็จริง แต่ผมเซฟตัวเองทุกอย่างอยู่แล้ว ผมต้องรู้แล้วว่าน้ำหนักอาวุธคู่ต่อสู้เป็นยังไง และรู้ว่าสไตล์คู่ต่อสู้จะออกมาแบบไหน ผมถึงกล้าเล่น กล้าบู๊ครับ”หาก รถถัง สามารถผ่าน ซาวาส ไปได้รอบนี้ ก็จะขึ้นแท่นเป็นที่หนึ่งของสาย เอ และจะได้เข้าไปเจอกับที่หนึ่งของสายบี ซึ่งจะเป็นผู้ชนะระหว่าง "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" และ "วอลเตอร์ กอนซาลเวส" เพื่อชิงเข็มขัดเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ในรอบชิงชนะเลิศต่อไปแฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE FIGHT NIGHT 1: อาเดรียโน VS ดิมิเทรียส II ได้ในวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.65 เริ่มคู่แรกเวลา 7.00 น. ผ่านทาง watch.onefc.com ในระบบ PPV (จ่ายเงินเพื่อรับชม), ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ชมย้อนหลังเวลา 22.30 น.