ล็อคถล่ม! เอ็ดเวิร์ดส ฟรีคิก อุสมาน หลับยกสุดท้าย กระชากแชมป์โลกศึก UFC 278

ลีออน เอ็ดเวิร์ดส ผู้ท้าชิงจากจาเมก้า กระชากเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวตมาคาดเอวได้สำเร็จ หลังจากที่พลิกสถานการณ์กลับมาหวดก้านคอเอาชนะน็อค คามารู อุสมาน เจ้าของตำแหน่งชาวไนจีเรีย ได้ในยกสุดท้าย ในคู่เอกของศึก UFC 278: USMAN VS EDWARDS 2 ณ สังเวียน VIVINT ARENA ,เมืองเซาธ์เลค ซิตี้ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา"The Nigerian Nightmare" แชมป์โลกชาวไนจีเรียวัย 35 ปีเจ้าของสถิติชนะ 20 และแพ้เพียงครั้งเดียว แถมยังเป็นการชนะติดต่อกันถึง 19 ไฟต์ พบกับ "Rocky" ผู้ท้าชิงวัย 30 ปีจากจาเมก้าเปิดฉากยกแรก อุสมาน เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ ในขณะที่ เอ็ดเวิร์ดส ถอยวนโดยมีจังหวะโต้หนักๆ ไว้รอดัก อุสมาน เช่นกัน ช่วงท้ายยกแรกผู้ท้าชิงสบโอกาสเกี่ยวขาหลังและสามารถใส่เทคดาวน์ อุสมาน ได้สำเร็จ เข้าสู่ยกที่ 2 อุสมาน พยายามเดินมากขึ้น และออกอาวุธได้ชัดเจน แถมยังเทคดาวน์คืนได้จาก เอ็ดเวิร์ดส ด้วยยกที่ 3 อุสมาน เปลี่ยนแผนมาเน้นสู้ภาคพื้นดิน และได้เทคดาวน์อีกครั้ง ซึ่งการต่อสู้ในยกที่ 3 อุสมาน ดีขึ้นมาเรื่อยๆ และเริ่มเหนือกว่านักสู้จาก จาเมก้ายกที่ 4 อุสมาน เร่งเครื่องใส่เทคดาวน์ เอ็ดเวิร์ดส ตั้งแต่ต้นยก และคุมเกมการต่อสู้ได้แทบทั้งหมด นอกจากนี้ปลายยก อุสมาน ยังประเคนพายุหมัดใส่ เอ็ดเวิร์ดส จนเกือบปิดเกมได้ ยกสุดท้าย อุสมาน น่าจะเอาชนะไปได้แบบสบายๆ แต่สิ่้งที่ไม่คาดฝันดันมาเกิดขึ้นในช่วงปลายยก เอ็ดเวิร์ดส สบโอกาสวางแข้งซ้าย เข้าหน้า อุสมาน จนล้มตึงทั้งยืน และไม่สามารถสู้ต่อได้กลายเป็นว่า ลีออน เอ็ดเวิร์ดส พลิกกลับมาเอาชนะน็อค คามารู อุสมาน ได้อย่างน่าเหลือเชื่อในยกที่ 5 กระชากเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวตมาครองได้อย่างยิ่้งใหญ่ นอกจากนี้ "Rocky" ยังเป็นนักสู้จาเมก้าคนแรกที่คว้าแชมป์ UFC ได้สำเร็จ แถมยังพกสถิติไม่เคยแพ้น็อคให้กับใครด้วย ส่วน อุสมาน หยุดสถิติชนะติดต่อกันของตัวเองไว้ที่ 19 ไฟต์รองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง เปาโล คอสต้า นักสู้ชาวบราซิลวัย 31 ปีเจ้าของสถิติชนะ 13 แพ้ 2 ดวลกับ ลุค ร็อคโฮลด์ นักสู้อเมริกันวัย 36 ปีที่มีสถิติชนะ 16 แพ้ 5 โดยผลการต่อสู้คู่นี้ปรากฏว่า คอสต้า เป็นฝ่ายออกอาวุธได้ชัดเจนมากกว่า แม้ว่าจะมีลูกสวนที่น่ากลัว แต่สุดท้าย คอสต้า ก็เป็นฝ่ายเอสชนะคะแนนไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ส่วนคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจ อดีตแชมป์โลกรุ่นแบนตั้มเวตอย่าง โจเซ่ อัลโด้ แพ้คะแนนให้กับ มิรับ ดวาลิชวิลี่ ในขณะที่นักสู้ตัวแทนจากทวีปเอเชียก็มีทั้งรุ่นแบนตั้มเวตหญิง อู๋ ย่า หนาน นักสู้สาวจากจีนแพ้ TKO ลูซี่ ปูดิโลว่า คู่ต่อสู้จากสาธารณะรัฐเช็ก ในยกที่ 2รุ่นแบนตั้มเวต ออริเกแลง นักสู้จีนเชื้อสายมองโกล ชนะคะแนน เจย์ เพอร์ริน คู่ต่อกรชาวอเมริกัน นอกจากนี้ยังมีรุ่นฟลายเวตที่ อาเมียร์ อัลบาซี่ นักสู้ชาวอิรักชนะซับมิทชั่น ฟรานซิสโก้ ฟิเกเรโด้ นักสู้บราซิล ในยกที่ 1ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC 278 :USMAN VS EDWARDS 2คู่หลักของรายการคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวตลีออน เอ็ดเวิร์ดส ชนะน็อค คามารู อุสมาน ยกที่ 5รองคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตเปาโล คอสต้า ชนะคะแนน ลุค ร็อคโฮลด์รุ่นแบนตั้มเวตมิรับ ดวาลิชวิลี่ ชนะคะแนน โจเซ่ อัลโด้รุ่นแบนตั้มเวตหญิงลูซี่ ปูดิโลว่า ชนะ TKO อู๋ ย่า หนาน ยกที่ 2รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตไทสัน เปโดร ชนะ TKO แฮร์รี่ ฮันซัคเกอร์ ยกที่ 1คู่ประกอบรายการรุ่นเฮฟวี่เวตเมอร์ซิน ไทบูร่า ชนะคะแนน อเล็กซานเดร โรมานอฟรุ่นไลต์เวตจาเร็ด กอร์ดอน ชนะคะแนน เลโอนาร์โด้ ซานโตสรุ่นเฟเธอร์เวตฌอน วู้ดสัน เสมอ หลุยส์ ซัลดาน่าคู่ก่อนรายการรุ่นเวลเตอร์เวตอังเก ลูซ่า ชนะคะแนน เอเจ เฟล็ตเชอร์รุ่นฟลายเวตอาเมียร์ อัลบาซี่ ชนะซับมิทชั่น ฟรานซิสโก้ ฟิเกเรโด้ ยกที่ 1รุ่นแบนตั้มเวตออริแกแลง ชนะคะแนน เจย์ เพอร์รินรุ่นฟลายเวตบิคตอร์ อัลตามิราโน่ ชนะ TKO ดาเนี่ยล ดา ซิลวา ยกที่ 1สำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในศึก UFC FIGHT NIGHT :GANE VS TUIVASA คู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นเฮฟวี่เวต ระหว่าง ซีรีล กาน รองแชมป์โลกหมายเลข 1 ชาวฝรั่งเศส จะพบกับ ไต ตุยวาซ่า คู่ต่อสู้ชาวออสเตรเลีย โดยจะย้ายไปแข่งขันกันที่ ACCOR ARENA กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในคืนวันเสาร์ที่ 4 กันยาน นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-september-03-2022