“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ฟาดแชมป์ 2 เรซ ศึก RAAT

“Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โชว์ฟอร์มสุดเจ๋งครองโพเดียมคว้าดับเบิ้ลแชมป์ 2 เรซ ในศึกดวลความแกร่งของการแข่งขันรถยนต์มาราธอนทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย อันดับ 1 และ 2 รุ่น Touring Car และอันดับ 1 รุ่น Corolla Altis One Make Race ใน “RAAT Thailand Endurance International Championship 2022” เรซที่ 2 และ 3 ปิดฤดูกาลยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์กลับมาลงสนามพิสูจน์ความเร็วหาแชมป์ประจำสนาม 2 และ 3 ของการแข่งขันรถยนต์มาราธอนทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota Gazoo Racing Team Thailand ยกทีมโชว์ความแกร่งสมศักดิ์ศรีตลอดการแข่งขัน โดยในรุ่น Touring Car ใช้รถ Toyota 86 รถหมายเลข 19 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และกฤษฎิ์ วสุรัตน์ ทำผลงานโดดเด่นเป็นผู้นำตั้งแต่ออกสตาร์ทแม้จะมีการขยับอันดับในระหว่างทางแต่ก็สามารถกลับขึ้นมานำได้อย่างยอดเยี่ยม จบการแข่งขัน 7 ชม. คว้าดับเบิ้ลแชมป์ รับถ้วยอันดับที่ 1 ของรุ่นและที่ 1 แบบ Overall ด้วยสถิติ 204 รอบ ในเรซ 2 และอันดับที่ 1ในรุ่น และอันดับ 1 ในแบบ Overall สถิติ 206 รอบ ในเรซที่ 3 และยังรับตำแหน่งแชมป์ประจำปีของฤดูกาลนี้ไปครองอย่างแน่นอนและรถหมายเลข 20 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และ มานัต กุละปาลานนท์ จบเรซ 2 ทำผลงานเยี่ยมไม่แพ้กันคว้าอันดับที่ 2 ของรุ่น และอันดับ 2 แบบ Overall สถิติ 202 รอบ และจบเรซที่ 3 ด้วยอันดับ 3 ของรุ่น และอันดับ 3 ในแบบ Overall สถิติ 200 รอบส่วนในรุ่น Corolla Altis One Make Race ใช้รถ Corolla Altis GR Sport รถหมายเลข 24 ขับโดย ธัญชนก เจริญสุขะวัฒนะ, เพียว หงษ์ปาน และเคนทาโร่ ชิบะ ทำผลงานเยี่ยมทั้ง 2 เรซโดยเรซที่ 2 ทำผลงานได้อันดับที่ 1 ในรุ่น และอันดับ 9 ในแบบ Overall สถิติ 185 รอบ และเรซที่ 3 อันดับที่ 1 ในรุ่น และอันดับ 13 ในแบบ Overall สถิติ 174 รอบหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ กล่าวว่า “สัปดาห์นี้ทีมลงแข่งในรูปแบบมาราธอนทางเรียบในสนามช้างฯ ถึงแม้ทุกคนจะคุ้นเคยและมีประสบการณ์กับพื้นที่ของสนาม แต่ต้องวางแผนสำหรับการแข่งขัน 2 วันติดให้ดี นักแข่ง รถ และทีมงานทุกส่วนต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กตลอด 7 ชม.เพราะทุกวินาทีล้วนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งได้เสมอ ทีมเราทำได้ดีทั้งเรื่องการรักษาตำแหน่ง ระยะห่าง และแผนในการเข้าพิทแต่ละครั้งทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย ในชม.ที่ 5 ของเรซ3 ต้องปรับการขับเข้าสู่รูปแบบ Wet race เพราะมีฝนตกลงมา ก่อนที่ฝนจะหยุดกลับมาทำสปีดกันได้อีกครั้ง ทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมจนจบการแข่งขันทั้งในเรซที่ 2 และ 3 วันนี้ทีมรับดับเบิ้ลแชมป์มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี และได้ตำแหน่งแชมป์ประจำปีสำหรับรายการนี้แน่นอน ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยสนับสนุนและติดตามทีมของเราครับ”สำหรับ “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” จะลงสนามแข่งขันในรายการต่อไปคือ “Thailand Super Series 2022” ในเรซที่ 3 และ 4 ในระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand