ปิดศึก หมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2022” ทีม “ไอคิว อัพ” จากกทม. คว้าแชมป์ทั้งลีก เอ และ ซี คว้าถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ พร้อมด้วยพันธมิตร 16 องค์กร และ บมจ.ซีพี ออลล์ จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2022” (Thailand Go League 2022)การแข่งขันหมากล้อมในรูปแบบ “ลีก” ที่มีความเข้มข้นและสำคัญที่สุดของวงการหมากล้อม เป็นการแข่งขันที่รวมสุดยอดฝีมือนักหมากล้อมทั่วประเทศกว่า 270 คน จาก 14 สถาบันสอนหมากล้อมทั่วประเทศ ร่วมชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาทการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2022” จัดแข่งขันในรูปแบบ “ลีก” โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันสอนหมากล้อม 14 สถาบันทั่วประเทศ ส่งตัวแทนนักกีฬาร่วมแข่งขันใน 3 ดิวิชั่น ได้แก่ ระดับเอ ลีก (A League) 8 ทีม, ระดับบี ลีก (B League) 8 ทีม และ ระดับซี ลีก (C League) 5 ทีม รวม 21 ทีม โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันสอนหมากล้อม ไม่ว่าจะเป็น ครูใหญ่ประจำสถาบัน, ครูสอนหมากล้อม หรือ ลูกศิษย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมตัวกันเป็นทีมเพื่อร่วมการแข่งขัน โดยแต่ละทีมจะมีนักหมากล้อมรวมตัวกันอย่างน้อยทีมละ 7 คนเพื่อให้นักกีฬามีความผูกพันกันในทีมและมีส่วนร่วมกับทีม รวมมีนักหมากล้อมที่ร่วมแข่งกันกว่า 270 คน นับว่าป็นการ รวมตัวของนักหมากล้อมที่มีฝีมือระดับดั้งรวมทีมกันเพื่อชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลกว่า 1 ล้านบาท ถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีความเข้มข้นและสำคัญที่สุดรายการหนึ่งของวงการหมากล้อมไทย การแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2022” จัดแข่งขันแบบผสมระหว่างการแข่งขันแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 21 สิงหาคม 2565 และมีการถ่ายทอดสดทุกรอบผ่านทางเฟสบุ๊คเพจการแข่งขันฯ https://www.facebook.com/ThailandGoLeagueโดยภายในงานปิดการแข่งขันมี นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ อดีตนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาและร่วมแสดงความยินดี- รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม ไอคิว-อัพ (IQ-UP) จากกรุงเทพมหานคร รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมโกะ แฟมมิรี่ (Go Family) จากจ.นนทบุรี รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีมแฮปปี้ จีเนียส (Happy Genius) จากกรุงเทพมหานคร รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท- รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมซีเอ็ม โกะ คลับ จาก จ.เชียงใหม่ (CM.GO Club) รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมทรีนิตี้ โกะ อะเคเดมี่ (Trinity Go Academy) จากจ.ชลบุรี รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 45,000 บาท- รางวัลรองชนะเลิศอันดันสอง ได้แก่ ทีม ไอคิว-อัพ (IQ UP ) จากกรุงเทพมหานคร รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 40,000บาท- รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม ได้แก่ ทีมไอคิว-อัพ (IQ-UP ) จากกรุงเทพมหานคร รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาท- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม โกะ แฟมมิรี่ (GO Family) จากจ.นนทบุรี รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 33,000 บาท- รางวัลรองชนะเลิศอันดันสอง ได้แก่ โกะ มาสเตอร์ (GO Master) จากจ.นครสวรรค์ รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 30,000บาท“สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้รู้จักและเล่นกีฬาหมากล้อมให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นผู้ที่มีต่อเชาวน์ปัญญาความคิดสร้างสรรค์ทักษะการเผชิญปัญหาและความคิดเชิงระบบ โดยจัดให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้นักกีฬาหมากล้อมได้มีเวทีแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่านักกีฬาหมากล้อมไทยมีผลงานที่ดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ” นายวิเชียร กล่าวทิ้งท้าย