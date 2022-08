หวิดดราม่าโค้งสุดท้าย!! "สมเกียรติ" ยืนโพเดียมรอบ 3 เดือน "ฮอนด้า" จบวัน-ทู ที่ออสเตรีย

2 fastest laps in a row, had cut down a 2 second gap and was pushing for the victory...



สมเกียรติ จันทรา นักบิดสังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ยืนโพเดียมหนแรกรอบ 3 เดือนเศษ ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ รุ่นโมโต ทู รายการ "ออสเตรียน กรังปรีซ์" ที่ประเทศออสเตรีย ขณะที่ เขมินท์ คูโบะ แข่งไม่จบศึกจักรยานยนต์ทางเรียบ เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลก รุ่นโมโต ทู เรซที่ 13 ของปี 2022 รายการ "ออสเตรียน กรังปรีซ์" ณ สนาม เรด บูลล์ ริง ระยะทางต่อรอบ 4.3 กิโลเมตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม เป็นการประลองความเร็ว รอบชิงชนะเลิศ รวม 25 รอบ โดย สมเกียรติ จันทรา อยู่กริด 5 หลังทำเวลาต่อรอบช่วงควอลิฟาย 1 นาที 34.105 วินาที ช้ากว่า ไอ โอกูระ เพื่อนร่วมทีม และเจ้าของโพล โพซิชัน 0.172 วินาทีปรากฏว่า สมเกียรติ จันทรา นักซิ่งชาวไทย ขยับอันดับมาถึงที่ 3 ตั้งแต่รอบแรก ก่อนแซง อลอนโซ โลเปซ แห่งทีม สปีด อัพ เรซซิง รั้งอันดับ 2 รอบที่ 6 ไล่กวด ไอ โอกูระ คู่หูชาวญี่ปุ่น ประมาณ 0.4-0.6 วินาที กระทั่งถูก เซเลสติโน เวียตติ นักแข่งชาวอิตาเลียน กดดันช่วง 10 รอบสุดท้ายอย่างไรก็ตาม สมเกียรติ วัย 23 ปี หายใจสะดวก หลัง เวียตติ เสียหลักล้มขณะเหลือการแข่งขันอีก 9 รอบ แถมเกือบแซงเพื่อนร่วมทีมโค้งสุดท้าย เข้าเส้นชัยอันดับ 2 ช้ากว่า โอกูระ 0.173 วินาที ขึ้นโพเดียมครั้งที่ 4 ของฤดูกาลนี้ รวมแชมป์สนามที่อินโดนีเซีย ต่อจากครั้งล่าสุด ที่สนาม เลอ มังส์ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 15 พฤษภาคม เก็บคะแนนสะสมอีก 20 แต้ม รวม 92 แต้มขณะที่ โอกูระ บวกเพิ่ม 25 คะแนนเต็ม รวมมี 183 แต้ม ทิ้งห่างอันดับ 2 ออกุสโต เฟร์นานเดซ สังกัด เรด บูลล์ เคทีเอ็ม และ เซเลสติโน เวียตติ อยู่ 2 และ 27 แต้ม ตามลำดับ ก่อนย้ายไปแข่งกันต่อสนามที่ 13 รายการ "ซาน มาริโน กรังปรีซ์" ที่สนามมิซาโน วันที่ 4 กันยายนด้าน เขมินท์ คูโบะ นักบิดลูกครึ่งญี่ปุ่น-ไทย สังกัด ยามาฮ่า วีอาร์ 46 มาสเตอร์ แคมป์ ล้มรอบที่ 7 ยังไม่มีคะแนนสะสม