เดี๋ยวได้รู้! "ฤทธิ์เทวดา" ตั้งเป้าเอาชนะ "เสมาเพชร" แบบขาดลอย

"ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี" พร้อมเปิดศึกล้างตา "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" ลั่นครั้งนี้ต้องชนะแบบเด็ดขาด เพื่อลบคำสบประมาทว่าชัยชนะที่ได้มาครั้งก่อนเป็นแค่ลูกฟลุก โดยทั้งคู่จะสู้กันในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ย้อนไปเมื่อเดือน พ.ย.64 ฤทธิ์เทวดา เคยประจันหน้ากับ เสมาเพชร ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง ในฐานะมวยแทน โดยเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกบนเวที ONE โดย หลังถูกนับไปก่อนในยกแรก ฤทธิ์เทวดา พลิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะทีเคโอด้วยคมศอกที่เล่นเอา เสมาเพชร คิ้วแตกเป็นแผลฉกรรจ์ เป็นผลให้กรรมการตัดสินยุติการแข่งขันทันทีแม้จะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือ แต่ ฤทธิ์เทวดา ยังถูกมองว่านั่นเป็นเพราะโชคช่วย ครั้งนี้ เขาจึงตั้งเป้าที่จะเอาชนะแบบขาดลอย ไม่ว่าจะเป็นการชนะคะแนนหรือน็อกเอาต์ก็ตาม เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่อย่างใด“แล้วแต่คนจะมองครับ สำหรับศอกที่คนอื่นมองว่าเป็นลูกฟลุก จริง ๆ ผมก็ซ้อมลูกนี้มาตลอดนะครับ และผมก็ชนะด้วย ‘ลูกฟลุก’ นี้มาหลายครั้ง ซึ่งแฟน ๆ ที่เขาติดตามผมมาก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าศอกที่ผมใช้มันฟลุกหรือเปล่าครับ”“ผมก็เตรียมพร้อมเต็มร้อย ผมมั่นใจในการฝึกซ้อมของผม ครั้งนี้ ไม่เขาหรือผมต้องมีคนชนะ และผมก็อยากให้จบแบบขาดลอย ถ้าแพ้ก็แพ้แบบไม่มีข้อสงสัย ถ้าชนะก็ต้องชนะขาด จะได้ไม่ต้องคาใจกันอีกครับ”เตรียมพบกับศึกสายเลือดครั้งสำคัญระหว่าง "ฤทธิ์เทวดา vs เสมาเพชร" ได้ในศึก ONE 160: อ็อก vs คริสเตียน II วันศุกร์ที่ 26 ส.ค.65 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com ในระบบ PPV (จ่ายเงินเพื่อรับชม), AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 18.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ชมย้อนหลังเวลา 21.30 น.