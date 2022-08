สนุกมากกว่าเดิม! “ลาลีกา” จัดเต็มให้แฟนบอลไทยลุ้นตลอดซีซั่น

“ลาลีกา” จัดเต็มซีซั่น 2022/23 ให้แฟนบอลไทยลุ้นสนุกมากกว่าเดิม จาก 380 แมตช์ตลอดฤดูกาลผ่าน “LaLiga Pass” เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดที่ทันสมัยสุดในโลก อีกทั้งมีการพัฒนาด้านคอนเทนท์ที่ทำให้แฟนลูกหนังในประเทศไทยได้ใกล้ชิดลีกกระทิงดุมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2022 ณ ร้านอาหาร Reunion ชั้น 5 ตึก D.O.M. ปากซอยวิภาวดี 20 “ลาลีกา ประเทศไทย” ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวฟุตบอล ลาลีกา สเปน ฤดูกาลใหม่ 2022-23 ผ่านเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดอันทันสมัยที่สุดในโลก พร้อมเชิญสื่อกีฬาร่วมพูดคุยแบบเรียบง่ายและกันเอง ภายใต้อีเวนท์ “WHAT HAPPENS IN LALIGA STAYS WITH YOU”โดย มร.จอร์โจ ปอมปิลิ รอสซี ตัวแทน ลาลีกา ประเทศไทย กล่าวว่า “ฟุตบอลลาลีกา สเปน ฤดูกาล 2022/23 เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วกับความตื่นเต้นครั้งใหม่ที่อุดมไปด้วยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ และการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าทุก ๆ ฤดูกาลที่ผ่านมา ผ่านเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดที่ทันสมัยที่สุดในโลก จาก 380 แมตช์ตลอดฤดูกาล มีเกมสำคัญให้แฟน ๆ ได้ติดตาม ทั้ง “มาดริดดาร์บี้” (เรอัล มาดริด - แอตเลติโก มาดริด), “เอล กลาซิโก้” (เรอัล มาดริด - บาร์เซโลน่า) รวมถึงดาร์บี้แมตช์อื่น ๆ เช่น ดาร์บี้แห่งคาตาลัน (บาร์เซโลน่า - เอสปันญ่อล), ดาร์บี้แห่งบาสก์ (เรอัล โซเซียดัด - แอธเลติก บิลเบา) และดาร์บี้แห่งอันดาลูเซีย (เรอัล เบติส - เซบีย่า)”“ลาลีกา ยังเป็นผู้นําในการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสําหรับแฟน ๆ ในประเทศไทย คือการเปิดตัว LaLiga Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม OTT ที่ถ่ายทอดสดฟุตบอล LaLiga Santander และ LaLiga SmartBank ครบทุกแมตช์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ, เว็บไซต์ และสมาร์ททีวี โดยแฟนฟุตบอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ ผ่านทางแอพลิเคชั่น LaLiga Pass และมีการบรรยายเป็นภาษาไทยด้วยในบางแมตช์ โดยสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือน หรือทั้งฤดูกาล ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น True Money บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android”“สำหรับคอนเทนท์ใหม่ ที่จะมีอยู่ใน LaLiga Pass นับจากนี้ มีทั้งรายการสั้น, สารคดี และแมตช์ลาลีกาสุดคลาสสิก ที่สามารถรับชมได้ฟรี นอกจากนี้ ยังมีคอนเทนท์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะในประเทศไทย กับรายการใหม่ “LaLiga Pass Show” วิเคราะห์เจาะลึกลาลีกาในทุกสัปดาห์”มร.อัลเฟรโด้ แบร์เมโจ้ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธิ์ดิจิทัลของลาลีกา กล่าวเสริมว่า “เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการนำเสนอบริการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ให้กับแฟน ๆ ของเรา เพื่อให้เพลิดเพลินกับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่ได้รับจาก LaLiga Pass การเพิ่มคอนเทนท์เป็นภาษาท้องถิ่น และอุปกรณ์ที่รองรับมากขึ้น เป็นเพียงบางส่วนที่เรากำลังทำขึ้นมาสำหรับฤดูกาลใหม่เพื่อทำให้แฟนลูกหนังในประเทศไทยได้ใกล้ชิดลีกกระทิงดุมากขึ้น”